慶富當年參加後援會 吳敦義：地方安排

2017-11-19

民進黨：吳主席別再切割好友

〔記者施曉光、蘇芳禾／台北報導〕慶富案風暴升高，外界質疑慶富董事長陳慶男父子參與二○一二年大選國民黨「馬吳配」後援會，國民黨主席吳敦義昨表示，他不知道此事，當時他只是副總統候選人，相關安排都是地方在處理，沒有什麼特別的，且當時還沒有發生慶富案。但民進黨質疑，陳慶男多次在吳敦義擔任副總統時出席國宴，顯示兩人交情深厚，請吳主席不要每次出事就切割好友。

「自己只是候選人，不知道此事」

承攬獵雷艦案的慶富造船爆發嚴重財務問題且涉及詐貸案，慶富董事長陳慶男父子在馬政府時期至少五度進入總統府，雙方關係引發關注。在馬政府時代擔任總統府副秘書長的熊光華，也曾與陳慶男聯繫，他前天被問到二○一二年馬、吳競選正副總統經濟後援會辦公室，是否設在慶富集團總部大樓時坦言，很接近事實。

對此，吳敦義昨出席二○一七年「世界素食年會」開幕剪綵活動前受訪表示，要參加馬、吳後援會的人，幾百上千人都有，不能就因此與慶富案做連結，慶富案的重點在於聯貸有沒有徵信，是否違法調度二十四億元，是否有人進入總統府後就施壓了。

吳敦義還說，台銀等四家銀行是到二○一六年一月十六日總統大選揭曉之後，才加入聯貸，「為何之前不加入，後來才加入？當然是有影響力的，因為變天了。」

針對吳敦義的說法，民進黨發言人何孟樺昨表示，吳敦義在競選正副總統時的後援會是用陳慶男的慶富公司總部辦公室，陳慶男也多次在吳敦義擔任副總統時期出席國宴，這顯示兩人交情深厚，請吳主席不要每次出事就切割好友，另一出事的好友江欽良也是，跟白海豚會轉彎說法一樣無法取信於人。

何孟樺並說，吳敦義曾多次使用未經證實的網路謠言來栽贓蔡英文總統，是否擔心大家太關心瞭解他和好朋友之間的關係，就不斷以攻擊抹黑方式轉移注意力？