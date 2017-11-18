陸委會研討會 中國2學者臨陣落跑

2017-11-18

〔記者施曉光／台北報導〕由陸委會主辦的「兩岸經貿交流回顧與前瞻」國際研討會昨日召開，原有兩位中國學者預定出席並擔任兩場次的主講人，但承辦研討會的商業發展研究院董事長許添財指出，這兩位中國學者昨天上午搭上他們安排的車子，但在到研討會場的途中，卻突然告訴司機不到會場，而且沒什麼理由，只說「接到消息不能去」，因此缺席。

告訴司機 接到消息不能去

許添財研判，雖然中國讓學者來台灣開會，就對外而言是好的，但對內是無法處理的問題，而且有風險，因此才不讓他們參加這場研討會。

一位不願具名人士透露，由於事前溝通誤差，兩位中國學者原本不知道研討會是由官方主辦，以及陸委會主委張小月要出席開幕式致詞，因此才臨時退出。

不知道官方主辦 臨時退出

原本要出席這場研討會的中國學者為上海社會科學院台灣研究中心執行主任盛九元、天津開南大學台灣經濟研究所教授朱磊，兩人排定參與討論的議程分別在下午的「兩岸經貿回顧與台商投資的前景」、「兩岸產業競合與台灣產業發展」並擔任主講人，由於「臨陣落跑」，主辦單位只好緊急安排台灣學者代打。

出席開幕式致詞的張小月被問到兩位中國學者缺席開幕式時低調表示，政府歡迎並鼓勵兩岸學術交流，「當然這個東西我們是一步一步來」。

陸委會副主委邱垂正表示，陸委會在研討會開幕後才接到商業發展研究院的告知，但不知詳情；他強調，陸委會對此尊重、理解，兩岸學術交流相當頻繁，陸委會持續歡迎中國大陸學者來台學術交流。

張小月：兩岸應對話、互動

對於兩岸經貿交流的問題，張小月在研討會致詞表示，政府對於兩岸經貿開放方向及「共存共榮」的想法不變，並珍惜兩岸既有經貿交流成果，只要「有心就有路」，期盼雙方發揮政治智慧，化解分歧、共同合作。

張小月強調，兩岸經貿關係密切，是台灣經濟的一環，政府珍惜過去成果，並尊重九二年香港會談的歷史事實，落實各項兩岸協議，兩岸應該溝通對話，尋求互動新模式，蔡英文總統多次強調我方善意不變、承諾不變，不會走回對抗的老路，但也不會屈服於壓力，雙方應該健康正常的往來交流，這也是國際社會的期待。