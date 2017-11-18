永不放棄 八仙傷者克逆重生

2017-11-18

重返職場 獲模範勞工

〔記者賴筱桐／新北報導〕「我絕不輕言放棄，奇蹟終於發生！」

民國一○四年六月二十七日發生八仙樂園粉塵爆炸意外，摧毀許多年輕學子夢想，也讓當年僅二十五歲的陳培源人生一夕變調。陳培源因塵爆造成全身六十五％三度燒燙傷，整整昏迷兩個多月才甦醒，他靠著意志力與積極復健，努力克服雙手顫抖及無法久站問題，重新學走路，一年多後終於重返職場，他的毅力激勵無數傷友，獲頒今年新北市身障模範勞工。

陳培源 全身65％燒燙傷

原在台灣檢驗科技公司擔任工程師的陳培源，和朋友參加彩色派對，不幸遭遇塵爆，致四肢嚴重受傷，住院治療三個多月，其中有兩個月不省人事，一度感染併發敗血症、腎功能出問題，所幸醫療團隊把他從鬼門關前拉回來，昏迷期間同事錄了許多加油打氣的話，每天在他耳邊重複播放，總算脫離險境。

陳培源回想，因傷口感染疼痛，前後實施多次清創手術，起初無法走路、雙手顫抖，原本拿東西、吃飯等輕而易舉的事，有如登天一樣困難，為此十分沮喪、挫折；出院後免不了漫長的復健，經歷四次重建手術，進行疤痕修復、雷射等治療，每一次都苦不堪言，幸好有家人、朋友在身邊陪伴，他說：「復健再辛苦、手術再痛苦都沒關係，不能辜負大家的好意，要趕快好起來！」

熬過苦痛 創奇蹟人生

「我忍著穿壓力衣的不適，練習用助行器或枴杖行走，越來越進步，一年多後終於能重回公司上班。」不過原本在實驗室擔任儀器檢測工程師的他，因疤痕攣縮嚴重，影響手部精細動作，無法順利拆解零件，公司也配合調整他的職務，將他調到收發室，負責文書處理工作。

台灣檢驗科技公司人力資源部協理汪啟芳表示，當時陳培源才工作一年，但表現優異，住院期間，同事募款幫助陳家渡過經濟難關。陳培源受傷期間，公司支付一年全薪，重返職場後公司將他調至收發室，方便他上午復健、下午上班，看到陳培源一點一滴進步，從手不能握筆到現在行動自如，十分感動。

陳培源感恩表示，同事對他照顧有加，不過他一心想回到熟悉的領域擔任工程師，公司也允諾十二月將他調回實驗室。