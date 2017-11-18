2012馬吳後援會 設在慶富

2017-11-18

馬朝副秘稱 很接近事實

〔記者蘇芳禾、王榮祥／綜合報導〕承攬獵雷艦案的慶富造船爆發嚴重財務問題且涉及詐貸案，慶富董事長陳慶男父子在馬政府時期至少五度進入總統府，雙方關係引發關注。總統府前副秘書長熊光華昨受訪時，被問到二○一二年的馬、吳競選正副總統經濟後援會辦公室，是否設在慶富集團總部大樓？對此，熊光華坦言，很接近事實，他在國民黨高雄市黨部主委任職時見過陳慶男，但沒深交。

熊光華強調，當時在選舉，後援會當然是多多益善，只要不違反選罷法，他們都樂觀其成，尊重民間團體自行運作，也不會過問後援會怎麼運作，馬、吳兩人也沒交代。

熊光華：後援會多多益善

二○一二年十二月，台灣造船產業馬吳後援會在高雄小港區成立，由前台船董事長譚泰平擔任會長，慶富造船陳偉志、台船供應商連平山擔任副會長，慶富也透過此後援會加深與馬吳關聯。

對於慶富案爭議，以及陳慶男與慶富財務顧問黃高明入府拜會一事，熊光華昨接受電台訪問時再度說明，他親自經手接受慶富陳情案只有一次，就是前總統馬英九在二○一三年三月二日到基隆「國立海洋科技博物館籌建計畫」訪視時，陳慶男當天遞交一份陳情信，希望地方政府及相關部門協助該公司在基隆的國立海科館ＢＯＴ案。

陳慶男陳情信 談海科館

熊光華說，二○一五年十二月八日，馬英九主持諾魯共和國總統午宴，陳慶男也出席並關切海科館的陳情案，餐後他與陳慶男約隔天（九日）下午見面，與獵雷艦案無關。

對於陳慶男十二月九日見過熊光華後，慶富當晚就召開增資會議，熊光華回應說，一間大公司要增資，不會一、兩天才決定，他與陳慶男八日才見面，怎麼可能因此決定增資？

對於二○一五年十二月二十九日時任政院秘書長簡太郎召開第二次協調會的關聯？以及兩人是否聯繫或談招標、貸款事宜？熊光華皆否認。熊說，他當時沒與簡太郎談過獵雷艦案；慶富案爆發後，也沒與馬英九、吳敦義聯繫過。

熊光華強調，如果他在總統府服務期間，有接觸、干預或介入與獵雷艦案有關的人事物，願負起完全的法律責任，「我絕對禁得起考驗」。