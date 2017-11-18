內政部︰老危屋都更 明年1萬戶

2017-11-18

〔記者徐義平／台北報導〕針對全國都更案進度緩慢，內政部政務次長花敬群昨下達軍令狀，要求明年全國透過「都市危險及老舊建築物加速重建條例」完成的都更案要達到五百案、一萬戶，將是過去平均一年二千戶的五倍；他強調，未來完成審議的都更案要以倍數再倍數的成長，讓全國人民知道對於都更「我們是玩真的」。

內政部營建署昨舉辦「都市更新投資說明會」，花敬群表示，老危屋條例已通過，六都將陸續公告實施，因此內政部已訂定目標，明年透過該條例審議通過的都更案要達五百案、一萬戶，其中雙北市各一百案，其餘四都各五十案，其餘縣市約一百案。

花敬群並指出，「都市更新條例修正草案」本會期將送進立院，即使本會期來不及通過，預期下會期也會通過；加上「國家住宅及都市更新中心設置條例草案」可望於明年上半年通過，屆時都更相關法規將齊備，所有類型的都更案便可鳴槍起跑，可以倍數再倍數成長。

不過，房仲業者認為，都更案進度緩慢的主因是翻新效率不及老化速度，以北市來說，過去每年平均拆除建照戶數僅千餘戶，但北市屋齡四十年以上的老宅八年來暴增二．六倍，緩不濟急。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，目前台北市屋齡卅至四十年的比例高達三分之一，也就是再過十年，屋齡四十年以上的房屋將增加卅三．四萬戶；但二○○九年以來，台北市每年核發的拆照數量約千餘宅，二○一六年不到一千宅，今年可能也不到千宅，都更效率有提升的空間。