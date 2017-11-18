七休一鬆綁 勞動部︰非申請制

2017-11-18

〔記者廖千瑩／台北報導〕立法院衛環委員會下週一將審查「勞基法」修正草案，有關「七休一」鬆綁，須經目的事業主管機關同意，再經勞動部審定後才能適用。勞動部昨強調，不是由企業或公會提出申請，而是由事業單位向目的事業主管機關「反映意見」，或由主管機關評估行業狀況是否有需求，再送勞動部。

「勞基法」修法加速進行，勞動部也密集開會討論相關配套措施，繼週三邀集中央部會開會討論之後，週五再邀集各縣市勞工首長閉門會議，由勞動部長林美珠主持。

勞動部發言人陳明仁表示，昨日會議達成五點共識：第一，各縣市同意讓修法順利上路；第二，週休二日已有相當成效，這次修法只是例外提供一些彈性，不會把例外變成通案；第三，新法上路所需宣導及配套要提前作業；第四，未來修法上路需要人力或物力協助，中央也會提供協助；第五，請地方政府協助提高工會涵蓋率與落實勞資會議協商。

對於「七休一」鬆綁的把關及審查機制，陳明仁說明，將來不會是個別事業單位來申請，而是由中央目的事業主管機關以行業來考量是否需要彈性，這不是民眾申請案，各界只要有意見提出或反映，就會來處理這個行業在什麼情況下需要彈性。

陳明仁指出，「我們在意的是，若行業提出需要一些彈性，如何讓此行業多數意見如實反映，因此在制度設計會保留相對彈性，只要行業有需要，目的事業主管機關都可評估處理。」

陳明仁也說，若把此機制視為「申請案」，就會變成有准駁的行政處分，但法令設計並非如此，而是由各部會評估所管轄行業的勞雇雙方是否有需求，部會若聽到行業的反映，也可主動蒐集意見。