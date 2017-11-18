勞動部修法評估報告出爐 七成資方、近五成勞方支持修法

2017-11-18

〔記者廖千瑩／台北報導〕行政院提出「勞基法」修正草案後，有立委質疑勞動部根本沒有評估報告，要求勞動部盡速提出報告。勞動部評估報告昨晚出爐，根據勞動部調查，高達七成一的雇主支持修法，勞團也有四成八支持調整加班時數；此外，六成六勞工確實因新制導致加班減少，反而得找兼職來增加收入。

「勞基法」修正草案昨天付委，下週一立法院衛環委員會將併案審查，勞動部趕在昨天提出影響評估報告並送進立法院。報告全文卅七頁，包括勞動部官方統計，顯示勞資支持修法都不在少數。

勞動部調查一五七個團體意見，結果顯示，七成一的雇主支持修法；勞工團體部分，有四成八支持調整加班時數，有三成二以上支持調整休息日及特休假規定。

勞雇盼放寬七休一限制

報告指出，勞動部蒐集勞資雙方意見，對於七休一鬆綁、取消休息日「做一給四」、輪班間隔縮短、特休假遞延等，有部分勞團或勞工認為太過僵化，盼適度放寬。

對於最具爭議的七休一鬆綁，勞動部報告指出，對於例假安排，勞雇都提及應恢復過去函釋，放寬可連續上班十二天；各部會也建議，應該適度給予勞資雙方協商的彈性。

六成六勞工加班減少 得找兼職

報告指出，六成六勞工確實因休息日等新制，導致加班減少，反而還得找兼職來增加收入。勞團也反映，有勞工因為休息日新制，導致薪資減少，因此支持休息日薪資改為核實計算。

輪班間隔11小時 部分行業難適用

至於輪班間隔十一小時部分，勞動部評估報告指出，兒童機構、醫療保健機構、交通運輸等輪班，人力不足，可能難以適用，應該補充人力後再施行，但是時間無法預估。