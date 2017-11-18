綠委都挺政院版 藍委各唱各調

2017-11-18

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院衛環委員會下週一（廿日）將審查「勞基法」修正草案，已提案的民進黨立委均同意支持行政院版本；國民黨團及多位國民黨立委也有提案，均支持特休假遞延一年，且紛紛加碼休息日加班費，但未再提及去年所主張的週休二例。

由於民進黨團決議將草案交付衛環聯席經濟委員會審查，先前付委的何欣純、蔡易餘、林岱樺、洪宗熠、邱志偉、鄭寶清等版本均無法併案審查。何欣純表示，黨團已一一溝通，提案委員都同意以政院版為主。

政院版草案並未更動週休二日、加班總工時、加班費率；但可在事業主管機關同意、勞動部審定、勞資協議或工會同意後，於每七日週期內調整例假；同時取消現行休息日加班「做一算四」、「做五算八」，改採核實計算；加班工時則採工時帳戶概念，三個月加班總工時一三八小時、單月最高五十四個小時；輪班間隔則以十一個小時為原則，經勞資協議或工會同意後可調整至八小時；此外，未休完的特休假可延到隔年使用。

藍委競相加碼休息日加班費

國民黨團版草案則按計算休息日加班費方式，按比例折算補休，讓勞工可以選擇領加班費或補休；規定輪班休息時間十一個小時，明年七月起實施，未休完的特休假亦可延到隔年使用。

不過，陳宜民、黃昭順、李彥秀等國民黨立委，競相在休息日加班費加碼。陳宜民主張加班工時核實計算，按時多給一倍工資，同時加給補休；黃昭順版主張休息日加班前二小時加給一．五倍、三至八小時加給二倍、九至十二小時加給三倍；李彥秀版主張核實計算，前四小時加給一又三分之二倍、五到八小時加給二倍。

若以休息日工作八小時而言，現行規定是給予二．五八日工資，黃昭順版為二．八七五日工資，李彥秀版為二．八三日工資，陳宜民版則是二日工資外加一日補休。

國民黨立委版本多主張特休假可遞延一年。林為洲版並大幅增加特休假天數，滿一年從七天倍增為十四天，最多滿廿四年有卅七天；李彥秀版主張每年多三天國定假日。