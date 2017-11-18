勞基法修法 政院版草案付委

2017-11-18

突破藍營杯葛 民進黨團下週一排審 週三召開公聽會

〔記者曾韋禎、鄭鴻達／台北報導〕「勞基法」修正草案昨在立法院民進黨團強勢動員表決下，順利在院會一讀付委。民進黨團將於下週一排審、下週三召開公聽會，預留下週四逐條審查的空間。

由於國民黨團已於週二的程序委員會堅持反對與經濟委員會聯席審查勞基法修正草案，並要求召開四場公聽會。民進黨團隨即確定昨日作戰目標，就是將政院版草案付委，並於前晚敲定由黨團總召柯建銘率葉宜津、吳秉叡、邱志偉等立委拂曉出擊，搶先向議事處遞案，避免國民黨團發動表決大戰。

國民黨團昨也召開黨團大會，表明反對聯席審查。黨團書記長林為洲表示，勞動部的評估報告都尚未出爐，一例一休究竟對勞工有何衝擊、企業所需彈性為何，目前都是瞎子摸象，如何在不清楚情況下付委討論？他主張，應先召開全院公聽會再付委。

主席台大戰 綠委擠掉藍委

不過，國民黨立委對於是否強力杯葛並無共識，引發主戰派的蔣萬安不滿；國民黨秘書長曾永權還因此與蔣單獨溝通，會議一度中斷。國民黨團因此臨時決定，在九點半國是會議結束後占領主席台。

民進黨團得知國民黨團再度違背不占主席台的承諾後，柯建銘要求黨團先按兵不動，並數度上前溝通。接近十一點，民進黨立委大舉包圍主席台，以人數優勢將以蔣萬安為主的十餘名藍委推擠出去，不到半小時，就清出主席台給立法院長蘇嘉全主持會議。

林為洲、蔣萬安、李彥秀等國民黨立委在台下拿出自己準備的麥克風，與主席台周圍的民進黨立委互罵。蘇嘉全與議事人員則手持麥克風進行議事程序，避免遭受干擾。

在政院版草案一讀時，國民黨團、時代力量黨團要求退回程委會，民進黨團要求交付衛環委員會聯席經濟委員會審查；最後表決通過，併同國民黨團、林為洲、陳宜民、黃昭順、李彥秀等提案，一併付委。

民進黨團立即在廿日的衛環委員會排審勞基法修正草案，同時祭出甲級動員，避免在野黨杯葛議事；並定於廿二日召開公聽會，預留廿三日做為彈性運用的空間。

民進黨團書記長何欣純說，黨團內部對於國民黨團又毀約相當不滿，多主張不必再召開第二場公聽會，是否會在下週四進入逐條審查，屆時將見機行事。