慶富案》高市議員嗆吳敦義抹黑

2017-11-18

〔記者王榮祥、羅欣貞／綜合報導〕慶富案引爆高雄藍綠開戰！綠營向國民黨主席吳敦義公開喊話：別玩火自焚。

民進黨高雄市議員簡煥宗、李柏毅、邱俊憲、高閔琳、何權峰、陳慧文、黃淑美、林芳如昨共同發出聲明，指獵雷艦標案與聯貸案都是馬英九總統任內通過，高雄銀行沒有參與由一銀主導的聯貸案。

議員呼籲本案應「回到原點」，獵雷艦招標案、一銀聯貸案才是問題所在，並敬告吳敦義，繼續抹黑高雄就是掩護真凶。

高閔琳直言，慶富是高雄銀行在地二十五年老客戶，在地銀行與高雄主力產業造船業往來，是很正常的互動，如果照國民黨烏賊邏輯，當時是吳敦義當高雄市長，吳敦義要不要也出來說明，二十五年前高銀為何借貸給慶富？

徐國勇：讓司法處理聯貸案

行政院發言人徐國勇昨也強調，如果沒有之前的聯貸案，就沒有後面付款的問題，因果關係不能錯亂，就讓司法好好處理。

徐國勇表示，慶富案是前朝時代就決定的案子，既然已經決定了，在整個案子爆出來之前，國防部按照法律規定，就只能付款；全案司法都已在調查，至於行政調查，行政院的立場就是全面、徹底、沒有上限。

他也說，針對懲處名單，國防部原計畫昨天公布，不過，國防部後來認為有些部分還必須加強，這要尊重國防部。

徐國勇說，到底誰進總統府、見了誰，誰有沒有權力去處理這件事情，總統府也已經講得很清楚。慶富進到總統府的時間和見的人，在馬政府時代見的人層級是非常高的，甚至見了副秘書長；可是在民進黨時代，見到的兩個都是跟職權無關的人，見的人能不能處理事情、有沒有權力才是重點。