慶富案》第一金董座 鎖定董瑞斌

2017-11-18

〔記者李欣芳、王孟倫、盧冠誠、黃建豪／台北報導〕第一金控暨第一銀行前董事長蔡慶年因慶富案於本月初下台，據悉，第一金控董座將由台北捷運董事長董瑞斌接任，這項人事案須台北市長柯文哲點頭，在聽聞這項消息後，柯文哲對此表示樂觀其成。行政院未來將正式核定董瑞斌接第一金控董座。

不過，董瑞斌昨晚仍表示，那是報派訊息，無從回應。第一金也表示，目前沒收到任何消息。

董瑞斌曾任台灣經濟研究院所長、高雄市財政局長、中央存保公司董事長、高雄銀行董事長、兆豐金總經理與第一金總經理。