慶富案》官員：獵雷艦失敗建案 速解約停損

2017-11-18

〔記者蘇永耀／台北報導〕慶富造船爆發嚴重財務問題並涉詐貸案，海軍獵雷艦案後續如何處理，相關官員表示，該案整體來說已是「失敗建案」，「儘快解約」減少損失是相關部門的主流意見。官員強調，蔡總統上任後，「國艦國造」最優先的目標是潛艦案，並非獵雷艦案，包括慶富聯貸銀行團應配合政策方向，「迅速」處理後續的聯貸事宜。

政府部門主流聲音就是解約

慶富本月底須向銀行提出十七億元的還款保證，相關部門評估，陷入財務危機的慶富如拿不出錢，將構成「解約條件」，國防部最快月底就可與慶富解約。但據指出，銀行團部分公股銀行動作頻頻，除在上週召開會議，希望向國防部爭取本月底的預付款保證再展延半年；另有人主張，可由主持聯貸的一銀出面對慶富進行資產重整，以延續獵雷艦案。部分軍方人士也對外放話表示，若解約，後續可能會面對龐大民事求償。

對此，參與此事的官員指出，獵雷艦案整體來說已是失敗建案，政府部門主流聲音就是解約，如果繼續往下走，只會有更多的不確定性，並卡住更多的國家經費與資源。

國艦國造優先目標是潛艦案

相關官員舉例，獵雷艦案並非「大巨蛋案」，後者已接近完工，但獵雷艦案還在前期階段，才剛開始幾年，儘速解約才能「快刀斬亂麻」。

針對銀行團方面的動作，官員提醒，公股銀行應配合國家政策方向，蔡總統上任後，「國艦國造」最優先的目標是潛艦案，並非獵雷艦案，銀行團對慶富的處理不能「順序顛倒」。官員也形容銀行團傳出的說法「相當古怪」，將透過財政部方面進行瞭解。

至於藍營指控慶富副董事長陳偉志曾赴總統府喬聯貸案，相關官員則說，這是典型的政治烏賊戰，試圖把前政府的失敗弊案扯到現在的政府，然而，只要儘速解約，就是最好的自清。