慶富案》許毓仁臉書質疑 府方批斷章取義

2017-11-18

〔記者李欣芳、鄭鴻達／台北報導〕慶富案爭議延燒，國民黨立委許毓仁昨在臉書上質疑，今年五月、七月，慶富兩度去函陳情總統蔡英文，要求紓困，修改合約和擴大貸款額度、加速放款，資金缺口高達一八一億元，「是什麼樣的公司可以自由進出總統府，想見誰就見誰，上層還批示『照辦』。」

對此，總統府發言人林鶴明反批許毓仁以斷章取義、移花接木方式，將陳情信函的制式處理扭曲原意，「這種含血噴人試圖誤導輿論的做法，自降格調，令人不齒，愧對選民託付！」

林鶴明表示，總統府日前已說明，蔡總統上任後，慶富造船公司共計來函陳情四次。第一次為今年五月接到慶富公司來函陳情，總統府依馬政府前例辦理，函送行政院秘書長卓處；第二次來函則是七月，因屬同一事由，依陳情案處理原則不再函轉行政院。慶富第三及第四次來函是在九月及十月，總統府即依陳情案處理原則來函存查，不再處理。

林鶴明說，許毓仁是否願意放棄言論免責權，出來直接指控，不要只是想用遮遮掩掩的臉書爆料，企圖騙讚數。

對此，許毓仁受訪回應，慶富是一個財務狀況很有問題的公司，從前朝到新政府期間都很有問題，不知政府為何一直掩護慶富，他的質疑禁得起考驗，且未特別針對誰，不解府方為何反應如此強烈。