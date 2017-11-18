王定宇爆料》陳慶男拜會後 熊光華喬聯貸

2017-11-18

熊光華：王定宇含血噴人

〔記者彭琬馨、曾韋禎、施曉光、盧冠誠／台北報導〕總統府前副秘書長熊光華在慶富案的「角色」引發質疑，民進黨立委王定宇昨表示，熊光華在二○一五年十二月十四日分別邀請時任行政院秘書長簡太郎與台灣銀行總經理蕭長瑞入府會面，後來便發生蕭長瑞辦公室關切台銀參與慶富聯貸案額度一事，簡太郎也召開秘密會議；熊光華與蕭、簡會面都是為了慶富案，質疑「熊光華是慶富在總統府的窗口」。熊光華則以「含血噴人」反駁王的指控。

慶富詐貸案引發藍綠互咬，國民黨團緊咬蔡政府高層施壓國防部，讓國防部提前放水支付慶富二十四億元款項；民進黨團則質疑慶富在得標前密集入府拜會馬政府高層，陳慶男父子並透過熊光華「疏通」二○五億元的聯貸款項。

王定宇昨再爆，熊光華與陳慶男、慶富財務顧問黃高明在二○一五年十二月九日見面後，便於十二月十四日找了蕭長瑞、簡太郎入府會面，替慶富張羅參與聯貸的銀行。王並說，蕭長瑞在與熊光華會面後，指示辦公室打電話關切承辦聯貸的銀行行員，之後台銀參與聯貸的額度，便由原先不參與轉為三億元、最終提高至十億元；王定宇並轉述承辦人員接獲的指示為「這是總經理的意思」。

王定宇呼籲檢調應儘速查明，馬英九、吳敦義也應儘快出面說明。

熊光華對於指控則以「張冠李戴」、「含血噴人」、「錯把馮京當馬涼」、「胡亂指控」反駁。他說，確曾邀請蕭長瑞到辦公室，但是因為接受已故前總統嚴家淦家屬陳情，要處理產權屬於台銀的嚴家淦官邸古蹟修繕事宜，當時還有文化部文資局局長施國隆在場。

熊光華還說，王定宇只憑總統府的出入紀錄，就做胡亂指控，實在太過離譜，如果真的有證據就去提告，不要為了轉移焦點而抹黑他。

蕭長瑞：參貸純粹屬商業判斷

蕭長瑞昨也表示，當天是討論嚴家淦官邸事宜，因為該古蹟持有人是台銀，根本和慶富案無關。

對於慶富聯貸案，蕭長瑞說，自己沒有參加，亦未曾簽派台銀人員參與行政院的聯貸協調會，也未曾打電話施壓分行經理；參貸金額方面，原送台銀授審部審查的提案簽擬就是二十億元。

蕭長瑞並補充表示，台銀人員擬簽提授信案時，主動電洽總經理辦公室請示參貸金額，「我轉達第一銀行希望台銀參貸三十億元」，但經打聽已通過參貸銀行的金額及尚未通過而預定提案金額後，以二十億元評估看看。

蕭長瑞指出，該案純粹屬於商業判斷考量，聯貸利率有三．五％，已屬少見。

簡太郎：勿藉免責權胡說八道

簡太郎也表示，這完全與事實不符，若真握有證據，就請交給司法機關偵查，或走出立法院予以公開，不要藉由立委免責權躲在立法院內胡說八道，混淆視聽。