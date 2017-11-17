2017-11-17

記者鄒景雯／特稿

總統府經過清查，公布了近幾年來慶富造船老闆與少東進出「最高權力中心」的紀錄，這項資訊公布後，涉及的相關當事人，不論色彩，紛紛出面說明，有的主動澄清，有的轉移焦點。其實，這是一張民選時代政商關係往來的脈絡圖；民主，讓政治世俗化，不令人意外，但是如果越過了紅線，政治人物不但要從神壇上被推下台，還要負上政治、甚至法律責任。

從二○一○到二○一六年這七年間，陳慶男父子三人先後進出總統府六次，如果逐一就其性質加以分析，可以得到不少對於當代政治文化的認識。去年九月蔡英文政府上台後的這一次，陳慶男帶著次子去見的李南陽與黃志芳，前者是三局局長，管的是典禮、交際、出納與交通，後者是南向辦公室主任，當時還被外界譏評為「黑機關」，這兩位並且都是常任文官訓練出身，政治性格不高，若說找他們是為了喬事，或認為他們有膽子願意喬事，基本上就是個「笑話」。

熟門熟路的都知道，總統府有五個門，正中央的大門，配上東南西北角上的四個小門，前述這次，屬一般洽公訪友性質，肯定是走小門進入；相對而言，馬英九政府時代的這五次，可就完全是不同的檔次。二○一○年這次，這家的長子與次子夫婦出席馬總統宴請外賓的午宴；二○一三年，馬總統請友邦吐瓦魯的總理吃飯，這家的爸媽是陪賓；二○一五年，馬總統午宴款待諾魯總統，這家的爸媽又來了；總統不夠，廿天後，副總統要請瓜地馬拉副總統，居然還是少不了必須找陳慶男夫婦賞光。這些接待國賓的場合，總統府毫無疑問，絕對是開中堂迎接。

二三○○萬國民可以想一想，慶富，一家非上市、規模不大公司，其家族成員，沒有一個是任何工商團體組織的代表，能夠這麼密集、幾乎每年一次地成為總統、副總統的正式賓客，與大家的經驗是否相同？這反映的無他，正是一種超越公誼的私交。馬英九一輩子塑造他的形象，然國家元首也是人，有私交，請到公共殿堂過癮，相信他可以生出一百種理由，只是千萬不要犯到一條律法就好。

不幸，陳慶男一家子慣走夜路，竟遇到了鬼，慶富承包獵雷艦，從得標到取得公營行庫銀行聯貸，資金疑似回流台灣，到現在造艦進度落後，一路都黑影幢幢，政黨終於輪替，這下子可就紙包不住火。而今，這家子出入總統府與總統把酒言歡的紀錄，就成為「原來如此」的心證。

二○一五年十二月九日，陳慶男帶著財務顧問黃高明去找馬英九的副秘書長熊光華，這位是專門處理地方事務的首席，不是吃閒飯的，當天晚上，慶富就召開增資說明會；而陳慶男與黃高明這兩人，也是同年九月與十二月，兩度去拜訪行政院秘書長簡太郎「陳情」，後來順利取得銀行聯貸的組合，他們所為何來？關心何事？只能說凡走過必留下痕跡。又如，稍早外界追問簡太郎：陳慶男素昧平生，何德何能，幹嘛理會？現在答案浮現：總統的交陪，誰擔待得起。

犯罪事證，有待詳查，但是治理文化的敗壞，是物腐蟲生的開端，這點已經政治定讞，眉角在此。