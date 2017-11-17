公布陳偉志供述惹議 雄檢:無政治壓力

2017-11-17

〔記者曾韋禎、林良昇、蘇芳禾／台北報導〕國民黨立委不滿高雄地檢署發布新聞稿，轉述慶富公司副董事長陳偉志的供述內容，昨在立院砲轟雄檢；民進黨立委則要求雄檢依法偵查，無須理會這種充滿想像的編劇。

藍：南北串供

綠：依法偵辦

國民黨連日來以錄音檔爆料，指陳偉志稱曾進入總統府溝通撥款事宜。陳偉志前天訊後受訪時改口指出，都是誤會。

由於總統府前夜公布陳慶男父子入府的清查結果，雄檢也於前晚發布新聞稿，轉述陳偉志的供述內容，國民黨團昨一早因此召開記者會，批總統府和高雄地檢署「南北串供」，國民黨立委王育敏、林為洲、曾銘宗等更趁昨立法院司法及法制委員會審查法務部明年度預算時，連番砲轟高雄地檢署檢察長周章欽，質疑雄檢遭受政治壓力、違反偵查不公開。

周章欽強調，絕無政治壓力，雄檢早在六月就掌握該錄音檔，也全力清查，因為陳偉志已受訪，許多訊問內容也被報導，加上記者再向襄閱檢察官提問，此事也關乎公共利益，所以才會被動說明。

民進黨立委李俊俋詢問，難道地檢署會一面打電話請示意見，一面辦案？周章欽強調，絕無可能。李俊俋說，檢方一定是秉持依法辦案與偵查不公開兩大原則，不必理會個別委員的編劇。民進黨立委蔡易餘也說，立委不該詢問檢察長個案的核心事項，法務部一定要徹查到底。法務部長邱太三表示，無法接受南北串供之說，會請最高檢積極督導本案。

國民黨立委曾銘宗則在立法院內政委員會指出，根據已曝光的錄音檔，前高雄市海洋局長王端仁在錄音檔中提到有一名政委也涉嫌喬事，閣揆賴清德說徹查無上限，卻沒有調查高雄市政府、農委會，以及授信過度集中的高雄銀行，難道是講假的嗎？