慶富案延燒》黃志芳：陳抱怨海軍合約 但沒拜託幫忙

2017-11-17

〔記者蘇永耀、黃建華／綜合報導〕慶富造船老闆陳慶男父子近年六度進入總統府，馬政府時代至少五次，蔡政府上台後，陳慶男父子去年九月入府拜訪當時的新南向辦公室主任黃志芳及第三局局長李南陽。黃志芳昨表示，陳有提到海軍合約等問題，但沒拜託幫忙，他也絕無為此與府方或軍方有聯繫，否則願負完全的司法、行政與政治責任。

陳慶男：見黃討論新南向 無關獵雷艦

高雄地檢署偵辦獵雷艦合約得標商慶富公司涉嫌詐貸案，昨傳喚陳慶男。陳慶男供述，馬總統任內，有四次是受邀出席國宴，「那麼多外賓，哪可能談什麼獵雷艦！」至於馬政府時代見總統府副秘書長熊光華那次，則是因好友黃高明沒去過總統府，自己與曾任國民黨高雄市黨部主委的熊是舊識，帶好友去總統府參觀順便訪友；至於見黃志芳是討論政府「新南向政策」，和獵雷艦無關。

李南陽在扁政府時代曾任總統府公共事務室主任，隨前總統陳水扁數度出訪，結識了也陪同出訪的陳慶男。李南陽昨天說，因為陳慶男說要見老朋友，基於人之常情，就安排了會面，雙方就是閒聊與敘舊，並未談及任何獵雷艦案的相關內容。

李南陽表示，陳慶男父子當時表明還要去拜訪黃志芳，由於黃在扁政府時代擔任外交部長，也與陳慶男認識，為此，李南陽還先請秘書與黃的秘書確認，的確有此拜會。黃志芳昨接受廣播電話訪問時說，由於印尼造船合作是新南向政策推動內容之一，而慶富是重要造船廠，他基於推動政策前提，接受陳慶男拜會要求，絕大部分談與印尼造船合作，整個會談都有辦公室同仁在場記錄。最後閒聊時，的確有帶出海軍話題，主要是陳慶男抱怨海軍合約訂得太嚴格。

黃表示，他不了解這個問題，加上不是自己職權，沒任何立場回應，陳慶男父子更沒提出要幫忙等要求；由於這些內容是閒聊，沒列入紀錄。

黃強調，在那天之後就沒再接觸陳慶男父子，包括電話聯繫或見面；如果查出他與陳慶男父子或軍方有聯繫，他願負完全的司法、行政與政治責任。