慶富案延燒》府斥吳敦義誤導輿論 不成熟行為

2017-11-17

〔記者蘇永耀／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨質疑慶富案與蔡政府關係密切，還出示一張今年六月基隆海安演習時，總統蔡英文和慶富老闆陳慶男握手照；總統府發言人林鶴明表示，當天在基隆的公開活動，媒體都已報導過，是當事人刻意上前和總統打招呼的行為，府方很遺憾吳主席近日常常引用已被證實是網路謠言的錯誤資訊，誤導輿論，這不該是一位成熟政治人物的行為。

林鶴明也回應，黃志芳已經說明，他擔任新南向辦公室主任時，陳慶男來總統府找他，並未請求任何協助事項，雙方對東南亞國家相關投資議題交換意見，會面過程也有辦公室同仁在場，因此確定黃與廿四億元撥款完全無關。等政風處調查報告完成後會送法務部進一步處理。

馬朝府副秘熊光華見陳 未留紀錄

林鶴明進一步說，關於馬政府時代擔任總統府副秘書長熊光華與陳慶男及慶富財務顧問黃高明的會面，因為熊已離職，目前清查府內，未有留下任何紀錄，因此會談內容究竟為何，必須要由當事人說明。同時，熊光華前晚向媒體表示二○一四至二○一五年間曾經將慶富陳情資料交辦給總統府公共事務室。但經查公共事務室系統，這段期間並未見有相關交辦文件，究竟真相如何，尚待釐清。

林鶴明強調，有關總統府是否介入獵雷艦撥款一事，雄檢前天詢問陳慶男兒子陳偉志後，已經證實係屬浮誇之言，其目的是為求儘快協商取得土地使用，而有相關誇稱之詞。事實已經很清楚，這根本就是烏龍吹噓的行為，有心人士若再想借題發揮，試圖模糊迴避司法調查、誤導輿論，府方將給予最嚴厲譴責。