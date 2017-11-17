慶富案延燒》吳諷陳偉志進府一次 就調24億

2017-11-17

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨接受網路節目專訪時諷刺說，慶富董事長陳慶男在馬政府執政八年期間，到過總統府五次，還不如兒子陳偉志到總統府一次（指蔡政府時期），到底陳偉志是見到什麼貴人，可以立即打電話給國防部長，國防部長又立即調度撥款廿四億元？

節目結束後，吳敦義接受媒體聯訪，拿出一張照片，意有所指的說，今年六月十日基隆海安演習，陳慶男與蔡英文總統、基隆市長林右昌碰面，陳還近身與蔡英文說話。依照他的經驗與了解，如果沒有特殊考量，陳進不了維安管制線，「不知道還有什麼細節。」

質疑陳慶男為何可以近身與蔡說話

吳敦義並說，為何高雄銀行會幫慶富做信用擔保，「這一定是有淵源的」，第一銀行為何會幫忙聯貸，一定要查是何原因，而且後來不足，陳偉志跑到總統府一次，國防部就調撥廿四億元。

他強調，總統府只查出陳家父子在馬政府八年去總統府五次，蔡政府時期一次，「說不定他這一年多，也不一定只有一次呀！有沒有去查他到高雄銀行多少次，到高雄市政府多少次？」

吳敦義在專訪中指出，如果要查慶富案，當然要查起頭，也就是高雄銀行。而且重點是後來慶富出現狀況，徵信實不實在？軍方調撥廿四億元合不合理？

對於主持人詢問，如何看待馬政府時期的前總統府副秘書長熊光華，也曾在總統府接見陳慶男，吳敦義回應，「那些都不是我能知道的」。

對於過去擔任副總統時宴請瓜地馬拉副總統，陳慶男夫婦也是座上賓，吳解釋，那是由府方安排陪客，不是他選的，他只是依既定行程出席而已。