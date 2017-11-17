《焦點評論》工業地淪炒作 凸顯法規漏洞

2017-11-17

記者簡惠茹／特稿

工業區土地閒置，凸顯囤地問題。許多廠商並不是真的想建廠投資，而是養地套利；法規規範不夠嚴謹，造成取巧漏洞。以利澤工業區為例，二十多年過去，開發率不到五成，但土地已漲了二．五倍，工業區淪為土地炒作，不但沒有實際建廠，更別提帶動地方產業發展與就業機會。

利澤工業區當初開發時，廠商只需依照出售要點提出建廠計畫，向工業局申請購地，但要點並沒有強制規定幾年內要完成開發，迄今仍有七十餘公頃私有地閒置，土地沒有真正建廠，反而是一再轉手，儘管後續有加徵維護費處罰，仍然無法解決問題。招商引資帶動經濟發展與就業機會，是政府的責任，但法規漏洞與租售方式卻留有炒作空間。

工業區開發方式，如果是將土地直接賣給廠商，會造成業者投機心態，買地囤地，並不是真的想開發，反而是想坐等地價看漲，再轉手撈上一筆，無法「工地工用」，也會造成之後真正想投資者裏足不前，影響縣民就業權益。雪隧通車前，利澤工業區土地一坪約兩萬元，如今已喊到四、五萬元，大筆土地轉手，進帳就是千萬價差。

此外，廠商如果從廠區搬遷出去，過程中找不到適合的買家，土地就荒廢閒置，如果是由政府以公有地方式出租，還能收回再尋找下一個廠商進駐，較能讓土地做到有效利用。