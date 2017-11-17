公建3級控管 連2紅燈就退場

2017-11-17

〔記者陳梅英／台北報導〕賴內閣強調「執行力是王道」，針對執行不力的公共建設，國發會已設立一套預警系統，將風險分為高、中、低三級，以紅、黃、綠燈代表，執行中計畫若連續兩年被列為高風險的紅燈，或一年內未有任何進度及明顯無法達成計畫目標等，將評估退場，讓其他計畫遞補上來，減少財政浪費，提高政府效率，促進經濟發展。

據統計，過去五年平均每年有五百億元的公共建設預算無法執行，去年度預算達成率甚至僅八十二．九九％，高達七百一十八億元預算未能執行。

國發會委員會昨天通過「公共建設計畫審議、預警及退場機制草案」，從明年開始將啟動預警機制，每年篩選出四十到五十項中高風險重點計畫提出預警，國發會與工程會將運用現有機制，協助其落實。

篩選原則包括有社會輿論關注或攸關重大民生，計畫執行包含預算、進度、里程碑等有嚴重落差，或是潛藏無法如期達成、近期有重大成果或關鍵里程碑、預定工作明顯安排失衡者；國發會將每季提預警書面報告，年度結束後，預警成果將提報政院，並公開讓各界了解。

國發會設置的四大退場判斷準則，包括執行中計畫只要連續兩年被列為紅燈的高風險計畫，經行政院同意之後，將予以退場；核定後一年內都未有任何進度、或是查核時發現已明顯無法達成計畫目標，甚至是主管部會主動修正審議時，確認無執行必要，都將評估退場。

前瞻計畫納入 且更嚴格

國發會管考處處長李奇強調，前瞻計畫不但會納入、還更嚴格；基礎建設預算中分為兩塊，分別來自科技預算與公建預算，在公建預算上，工程會每個月都會回報進度，由國發會每一季向行政院報告，且前瞻基礎建設特別條例中也有究責條款明訂懲處。