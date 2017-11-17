業者︰疊床架屋 學者︰可排紛爭

2017-11-17

〔記者徐義平／台北報導〕政院拍板「都市更新條例修正草案」中四道把關機制處理不同意戶問題，建商多認為過程更複雜化，較過去得經更多的委員會審議，只會拉長都更審議時間，將是疊床架屋；學者持不同意見，認為透過多次協商與審議過程，可排除不同意戶紛爭。

麗盛建設總經理何昭宏指出，現今都更案遇到的最大問題就是不確定性，若未來都更案能透過一次審議就把所有疑慮與問題排除，將讓都更案推動更有效率；但依行政院版本修正草案，不單審議單位變多，審議次數也變多，但審議內容是大同小異，每一階段審議都會讓都更案增添更多不確定性。

還有業者說，政府應與執行都更業者面對面溝通，他們最清楚執行都更案的困難處，只希望透過簡單明確的審議就能夠完成，例如北市推動都市更新一六八專區，就可透過快速方式讓都更案早點進入最終程序。

政治大學地政系特聘教授張金鶚對草案內容相當滿意。他說，自己一向主張透過協商平台，讓不同意戶能夠劃出都更單元，這次草案透過多次的協商機制，讓不同意戶紛爭降至最低，是件好事。

張金鶚表示，都更是事關民眾財產權的大事，若不能透過協商降低紛爭，對於社會不會有正向影響，就算最後還是無法劃出都更單元的不同意戶，主管機關就得好好研擬安置計畫，讓紛爭降至最低。