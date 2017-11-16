8年火力增電百億度 空污減35％

2017-11-16

〔記者楊綿傑／台北報導〕政府推動能源轉型，且因應核電廠將陸續除役，經濟部一度評估二○二○年燃煤發電占比恐將從四十五％升至五十％，引發外界擔心空污可能愈趨嚴重，環保署昨澄清並宣示，因應能源轉型，未來八年火力發電發電量將增加一○○億度，但透過提升防污設備、發電能源將從燃煤轉型為燃氣為主，空污可逐步減少三成五，而且燃煤發電占比在二○二○年將可減至四十三％。

火力發電量增加 燃煤改燃氣

環保署副署長詹順貴不諱言，今年火力發電量一五一二億度，空污量及排碳量的預估值確實可能達到高峰，包括溫室氣體排放量達二七二百萬公噸、火力電廠所產生空污量則達十萬公噸，但從明年起這兩項數據會一路往下，預計到二○二五年時，火力發電會持續往上增到一六一二億度，但溫室氣體排放量將反向降至二三九百萬公噸、空污排放總量也將大減到六．五萬公噸。

提升防污設備 發電佳排污少

詹順貴解釋，已針對包括台電、中油、中鋼等國營事業的污染減量盤點，要求增設污染防制設施，新電廠要用發電效率較佳而排污較少的超超臨界機組去取代舊機組，若舊機組要營運較久者，需增設污染防制設備，後續也會要求民營電廠減污。

對於燃煤發電的增減占比，由於核電廠將陸續除役，詹順貴說，台電五月一度評估二○二○年燃煤發電短期占比恐升到五十％，但後來為達成溫室氣體減量目標，透過溫減法要求、對能源配比進行調整，確定目前占比四十五％的燃煤發電，在二○二○年就會降到四十三％，二○二五年會降到三十％，因此對外澄清說明。

燃煤發電比 3年後減至43％

更重要的是，我國電力排放係數在新能源政策推動下，將由去年每度排放二氧化碳○．五二公斤，到二○二○年降為○．四九公斤，並朝向八年後減到○．三九公斤。

詹順貴強調，能源轉型會在穩定供電的前提下進行，也不會為了非核家園的目標，犧牲人民健康權益。目前空污狀況，是過去幾十年來全球強調經濟發展的結果，要改變並非三、五年可成的事，也難以回復到數十年前狀況，但改善的期程跟路徑，政府都在積極推進。

綠色和平組織則呼籲，政府要落實減煤、減碳與管制空污決心，應更積極將二○二○年燃煤發電裝置容量高峰設為上限，確保燃煤發電不再成長，也不應再建造新的燃煤電廠。