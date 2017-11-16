府院定調 先拚經濟// 軍人年改案 下會期再過關

2017-11-16

〔記者李欣芳、鄭鴻達、彭琬馨／台北報導〕軍人年改草案前天由國防部進行預告，但據透露，總統府與行政院已定調，現階段將優先通過行政院的拚經濟法案，軍人年改草案將待立法院下會期完成三讀，只要趕得及在明年七月一日軍公教同步實施年改即可。

明年7月實施年改前 完成三讀

行政院在立院本會期提出七十二項優先法案，相當比例是拚經濟法案。官員表示，包括攸關軍公教調薪三％的明年度總預算案，以及稅改、勞基法「一例一休」等法案都有待立院審議通過，軍人年改草案本會期送到立法院將是十二月下旬，三讀立法也要等明年上半年，也就是立院下會期再處理，並不會影響明年七月新制上路的時程。

對於府院定調先拚經濟再來處理軍人年改，立法院國民黨團、時代力量和親民黨團都不反對，贊成先溝通，緩一緩再來處理。民進黨團也認為，依照議事時程估算，這會期要完成三讀的可能性不高。

行政院長賴清德昨被詢及軍人年改草案何時送到立法院審議？以及希望立院何時通過修法時明確表示，期程上來說，可能這個會期安排上恐怕也有困難，「我看最早要處理的時間恐怕是下個會期」。這是賴揆就軍人年改通過的時程首度明確表態。

儘管行政院將軍人年改草案列為立法院本會期優先法案，但草案前天才由國防部進行預告，要與各界溝通一個月後再送到行政院審議。

府院知情官員昨表示，草案送到行政院後經審議再提報政院院會通過，送請立院審議的時間已是十二月下旬，屆時立院本會期即將結束，因此原本就不設定急於在本會期完成三讀修法。

賴清德昨出席「第四十屆吳三連獎贈獎典禮」，媒體詢問，外界對軍人年改草案還有不同聲音，行政院希望立院何時通過？賴揆說，國防部前天已預告草案重點，同時會展開廣泛的溝通，不管是退伍軍人或現役軍人，都會好好再與他們溝通，聽取他們的意見，如果要再成為法案的具體內容，甚至要修法通過，這個會期時間上恐怕會有些困難。