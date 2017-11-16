趕進度 台電增預算、不規定國產化

2017-11-16

〔記者林菁樺／台北報導〕台電示範風場三度流標、招標卡卡，年進度已落後近四成；台電考量廠商海上施工期程受天候影響、難度高，預算從一七八億加碼至二五○億元，二○二○年底前完成一一○ＭＷ（百萬瓦）目標並未改變，本週將細部修正公告內文，最快下週對外公告，預計今年底、明年初可順利決標。

台電也指出，招標文字不會出現國產化相關規定，但廠商的運維能力很重要，風機如果需要修復時，最好在台灣有工廠據點可以儘快維修。

台電雖早已獲選為三座離岸示範風場之一，預定二○二○年要完成裝置量一一○ＭＷ，但因台灣欠缺海洋施工技術，廠商屢次投標金額都高過台電預算，最近一次兩家廠商投標金額分別為二三九億、二六七億，後者比台電公告的一七八億多出近九十億；考量預算偏低是卡關主因之一，已決定加碼預算至二五○億。

至於年進度大幅落後近四成，台電解釋，決標所佔的權重較大，原訂六月底就應決標，但多次廢標、流標，最快要到明年一月決標；但台電強調，四年進度並非等比例分配，開工後進度就會大幅躍進。

台電預定明年開始鑽探 ，後年要製造風機、打樁作業，二○二○年要裝完支架、風機 ，台電主管坦言，後面兩年工程會比較緊繃，但只要不要有颱風天災、陳抗等重大意外，評估應可如期完工，於二○二○年底建置完成。