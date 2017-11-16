一條鞭／綠能申請 經部︰已盡量簡化

2017-11-16

〔記者黃佩君、楊綿傑／台北報導〕對歐洲商會希望綠能申請能夠「一條鞭」，經濟部能源局長林全能表示，行政院已有能源及減碳辦公室扮演上位整合機關，並做跨部會協調；事實上，目前離岸風力在環評、海岸管理法、水下文資法等項目可同步平行審查，就是協調的結果；此外，行政院也協調環評審查不應涉及對非環評項目的要求，如漁業同意函等，政府已非常努力簡化各種流程。

環保署副署長詹順貴也表示，離岸風機相關環評審查，能源局在三、四月就陸續送進環保署，六月進入排審動作，都正常進行，絕大部分都在六個月內有明確結論。

另，對於離岸風電首階段有三ＧＷ採遴選制，若評選分數相同，則以國產化的「產業關聯效益」較高者優先；開發商紛紛質疑，在風場開發權未定的情況下，根本無法提出具體國產化目標，最後恐淪為與台廠簽署投資意向書（MOU）競賽。根據評選作業，「產業關聯效益」佔比高達四十％。

國發會主委陳美伶說明，強制國產化比例是個誤會，她已向歐洲商會風能委員會說明，遴選時不會要求零件或設備的國產比例限制，只希望開發商與國內產業有所連結，「把廠商想連結的事項當作遴選分數比較」，協助本土產業在風機等項目扎根與發展。

至於是否過早加入競標制，林全能指出，主要是因廠商反映原來二○二五年的目標三ＧＷ太少，為擴大開發量，但不大幅增加補貼，才採競標制度。

離岸風電三階段開發進度

第一階段（2015-2020）「示範風場」

→通過3家，現僅海洋風電拿到首張執照並建置2支示範風機，台電、福海年底前無法完成

第二階段（2015-2025）「潛力場址」

→能源局備查22案

→今年底前預計10GW通過環評

→明年2月遞交遴選資料

→明年4月遴選出3GW，其餘廠商2.5GW進入競標

第三階段（2026-2050）「區塊開發」

→明年初規範出爐「無縫接軌」第2階段

→2035年累計10GW、2050年累計17GW

（製表整理︰記者黃佩君）