離岸風電急競標 不利本土化

2017-11-16

德國躉購制度 練兵10餘年

〔記者黃佩君／台北報導〕為加速離岸風電建設，經濟部上月宣布二○二五年離岸風電目標除適用遴選制、躉購價格收購的三ＧＷ外，另加碼二．五ＧＷ將採價格競標。歐洲商會風能委員會主席柏森文指出，德國離岸風場是經十餘年躉購制度，才逐漸建立完備產業鏈及風電港、電網等基礎設施，之後才走到競標制，若太快採取遴選與競標並行方式，等於縮短台灣離岸風電產業練兵機會，不利於本土化。

歐洲商會昨發表白皮書，明確提到台灣風電市場尚未成熟到可實施公開競標的程度，因離岸風電需大規模設備及基礎設施投資，但台灣條件仍不完備；建議將更多裝置容量目標分配給躉購，才能加速離岸風電產業本土化。

開發達規模 供應鏈有明天

柏森文分析，目前台灣要擔心的並非是離岸風電價格不夠低，而是整體開發規模是否可支撐本土供應鏈發展；依整體開發量五．五ＧＷ來看，距離經濟規模七ＧＷ少了許多，且依歐洲經驗，約有三成離岸風場最後無法完工，將會比三．五ＧＷ目標來得少。他強調，目前應維持穩定的制度架構，不要導入競標，等到有規模及產業鏈時，風電價格自然會下降。

他指出，離岸風電是長期投資，對業者而言，最重要的是法規穩定性，但台灣法規架構一再改變，不確定性提高，會影響廠商對本土供應鏈的投資意願。風電業者除得在年底通過環評，明年一到四月進行遴選，之後再加入競標；但除環評外，其他規範都是後來新增，且目前都不明確。柏森文說，歐洲商會希望就台灣的離岸風電相關政策，與閣揆賴清德會面談清楚。