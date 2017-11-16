歐商︰綠能申請 要過5關拖4年

2017-11-16

太多不同主管機關審查 彼此間缺乏協調

〔記者黃佩君／台北報導〕離岸風力二十二個潛力場址須於今年底前通過環評，否則將收回重新分配，且通過後還要經遴選程序，繁瑣流程令外商無所適從。歐洲商會昨批評，台灣再生能源多頭馬車，「太多不同的主管機關參與申請流程，彼此間缺乏協調」，申請時間可拖到四年以上。

目前十個風場開發商的二十二案中，仍有最大的兩個開發案尚未通過，即裝置容量二．四ＧＷ（億瓦）的丹麥商沃旭「大彰化」風場、及二．二五ＧＷ的上緯海鼎風場。已通過的開發量約五ＧＷ，大彰化及海鼎預計二十七日最後一次審查，若未能通過，離岸風力開發量可能砍半。

歐洲商會政策建議書指出，台灣要求二○二五年再生能源比率須達二十％，卻未採取具體行動，發展具法律確定性及一貫性的政策；太多不同的主管機關參與申請流程，制定政策時也缺乏協調，申請時間長達四年或更久。

申請流程一條鞭 才能留住投資

歐商會表示，台灣申請程序之繁瑣令人咋舌，除能源局接受潛力場址備案、環評、遴選之外，尚須通過交通部對航道及海纜、農委會對漁業、內政部對海岸管理、文化部對水下文資之審查，有如過五關；且各單位缺乏協調，甚至水下文資審查通過，但在環評又被質疑，令廠商無所適從，萌生退意，連對離岸風電有興趣的外資銀行都可能因制度不確定性而縮手。

歐商會呼籲綠能的申請程序應簡化，以縮短時程，建議政府建立一套跨部會的協調做法來解決困難，例如建立「能源工業監督委員會」，該委員會需要必要的授權，強化對主管機關的協調，讓申請程序一條鞭，才能留住投資。