勞基法修法 歐商會︰魔鬼藏細節裡

2017-11-16

要看實際修法及執行配套

〔記者羅倩宜／台北報導〕歐洲商會昨發表二○一八年政策建議書，秘書長何飛逸（Freddy Hoegland）表示，歐商肯定「勞基法」修法的努力，但「魔鬼藏在細節裡」，包括七休一、出勤紀錄等如何規範，仍要看實際修法及執行配套；他建議，經理級以上或月薪逾二十萬元，不須受工時限制。

經理級以上 不須受工時限制

歐洲商會最新年度政策建議書（ECCT 2018 Position Papers）以「掃除台灣經濟向前的障礙」為題，列出一三二項議題。副理事長胡日新（Olivier Rousselet）表示，過去一年政府的表現值得肯定，包括十月底通過的「外國專業人才延攬及僱用法」、近期提出的勞基法修法等，若能儘速落實，有利掃除台灣經濟的路障。

歐商提出五大建議，最優先的就是勞基法修法。建議書指出，勞動新制導致雇主調度人力無彈性，員工也抱怨被剝奪選擇何時工作、何時加班的權利。胡日新說，台灣很多產業面臨缺工，勞基法及施行細則需要更多彈性，不宜一體適用所有產業。

歐商建議，廢止勞基法對「休息日」的限制，允許員工可選擇在休息日工作，並提高每月加班時數。何飛逸舉例，外商經常參加國內外大型展覽，從籌備到展期結束要兩週準備，若硬要在第七天休息，會中斷工作流程，經常是老闆被員工罵：「你要我休息一天，我隔天就得更忙才補得回來。」他說，外商向來重視勞工權利和福利，許多規定都優於勞基法，法規不宜過度限制。

鬆綁休息日工作 提高加班時數

出席接受建議書的國發會主委陳美伶回應，一定層級以上勞工是否不受勞基法約束，讓上班時間更為彈性，「這不須修法，考慮應可透過行政命令鬆綁。」

何飛逸認為，雖然肯定勞基法再次修訂，也歡迎國發會允諾以行政命令增加工時彈性，但「魔鬼藏在細節裡」，修法尚未通過，要看最終通過版本、行政命令及執行配套等，究竟什麼產業適用、申請適用是否困難重重等，「我們對內容的不確定性，還是抱持相當保留的態度」。

歐商並提出專技人才短缺、能源安全及轉型、法規不確定、本地標準及其他貿易障礙等多項建言。歐商表示，政府展現勇於解決問題的決心，但制定法律時，經常有溝通不足的問題。另，前瞻基礎建設須符合實用，並讓國際企業公平參與，才能發揮加乘效果，帶動就業和經濟成長。