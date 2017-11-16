賴揆：慶富案發生在2014年 哪一朝的事很清楚

2017-11-16

〔記者李欣芳、葛祐豪、黃良傑／綜合報導〕承攬海軍獵雷艦案的慶富造船爆發嚴重財務問題且涉及詐貸案，行政院長賴清德昨被詢及現任與前朝政府好像都有捲入慶富案時表示，慶富案發生的時間在二○一四年，到底是哪一朝發生的事情很清楚，所以不必多做解釋，社會會看得很清楚。

二○一四年是馬政府執政時期，行政院已公布獵雷艦案的行政調查報告，並將全部卷宗移送檢調。

賴清德受訪表示，行政院立案調查獵雷艦案的整個招標與授信過程，已調查清楚，政府當初的原則就是徹查沒有上限，而且要全面、徹底。

媒體詢問，國防部副部長蒲澤春是行政院調查小組成員，遭質疑球員兼裁判，因當年蒲是海軍副司令。賴揆則說，不會有這個問題，政院調查小組找出國防部與第一銀行分別在招標及授信過程有五大缺失，國防部有涉及相關部分，該移送的都已經移送了，一銀董事長該下台的也已經下台了。整個過程都公正、公平、公開，這部分不會因為任何人，有受到任何的影響。

至於是否掌握當時的錄音檔？賴揆說，當時的錄音檔主要有好幾場的招標案，並不是每一個招標案都有錄音檔提供，但有提供的錄音檔，調查小組都仔細聆聽。

媒體追問，調查小組拿到的錄音檔並不是前高雄市海洋局長王端仁的？賴揆則說，他剛回答的錄音檔是招標過程，依照法律來講全程錄音。媒體詢問，這次曝光是沒掌握到的嗎？賴揆說，這是涉案人個人的錄音帶，且沒有經過證實，這在整個招標案及授信過程是沒有相關的。

此外，對於被質疑替慶富量身訂做標案的王端仁前晚請辭獲准，高雄市長陳菊指出，王端仁在招商過程中用詞不當，但沒有任何對價關係，她相信王的操守，全案靜待司法調查。