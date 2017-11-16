慶富六次進府惹議》熊光華：陳慶男入府 陳情海科館案 黃志芳：陳閒聊造艦案 但未予回應

2017-11-16

〔記者施曉光、蘇永耀、黃良傑／綜合報導〕總統府昨公佈近年慶富董事長陳慶男父子進入總統府的六次紀錄，五次發生在馬政府時期，包括前總統馬英九、前副總統吳敦義、前總統府副秘書長熊光華都曾與陳家的人會面。

馬辦：馬未與陳慶男父子私下會面

馬英九辦公室發言人徐巧芯昨晚回應，根據府方公佈的資料，馬英九並沒有與陳慶男父子私下會面，而這三次會面都是在人數眾多且有總統府工作人員及媒體值月台錄影的國宴場合，絕無可能有任何不法情事。

至於陳慶男與慶富財務顧問黃高明入府拜會熊光華一事，熊光華回應，馬總統二○一四年到基隆海科館訪視時，陳慶男當天遞交一份陳情信給馬，當時他陪同馬出席，收下陳情信。

熊光華表示，慶富向府方陳情該公司在基隆國立海科館ＢＯＴ案，於是循例函請行政院相關部會處理。由於該案項目複雜，因此在二○一四年三月，他曾與當時的公共工程委員會主委陳振川、教育部次長黃碧端等人，當面與慶富討論陳情內容，討論的不是獵雷艦案。

熊光華指出，後來在陳慶男要求進一步了解陳情處理進度下，他與陳慶男約在二○一五年十二月九日於總統府內見面，當時也只是禮貌性會晤，前後大約三、四十分鐘。

此外，陳慶男父子在去年九月曾拜訪總統府第三局局長李南陽、新南向辦公室主任黃志芳。對此，李南陽、黃志芳兩人事後回想，當時陳慶男父子以多年前共同出訪為由拜訪，現看到所謂錄音檔爆料，才恍然大悟被設計了。

李、黃兩人並向總統府政風處表示，兩人絕大多數時間係就東南亞國家相關投資議題交換意見，也有留下會議紀錄。在閒聊時，陳慶男提到海軍造艦計畫合約太嚴格一事，因與黃職責無關，故未有任何回應；過程中，陳慶男父子也未提出任何要求協助事項。

陳偉志昨表示，他與父親陳慶男拜會黃志芳，目的是討論慶富公司為響應政府新南向政策前往東南亞地區投資事宜，會談中，陳慶男曾順便抱怨銀行對獵雷艦貸款案的撥款條件不佳等情，但並未獲得黃志芳正面回應。