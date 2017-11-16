去總統府喬事？ 陳偉志坦承虛張聲勢

2017-11-16

〔記者黃良傑、施曉光／綜合報導〕國民黨立委連日來以其接獲的錄音檔爆料，指慶富公司副董事長陳偉志稱曾進入總統府溝通撥款事宜，高雄地檢署昨再度傳訊陳偉志，除釐清獵雷艦涉詐貸案金流，也了解陳有無向總統府溝通或出入總統府；雄檢訊後將他請回。

雄檢表示，陳偉志告訴檢方，因慶富亟欲取得興達港土地，當時與漁業署、海洋局長會談時，為取得漁政官方信任，夸言曾因海軍撥款遲緩而拜會總統府，並獲府方協助後已獲得解決云云，其實「只是談判中虛張聲勢」，目的僅為促使兩單位代表可儘快協調並核准慶富取得興達港土地之使用。

陳偉志訊後面對媒體追問「是否曾點頭去總統府喬二十四億撥款？」強調「都是誤會」！指他前天赴派出所報到，媒體提問時，因剛好向員警點頭報到，被誤會是承認到總統府喬錢。他表示，是以前曾去總統府參觀。

此外，雄檢透露，為避免詐貸案有遭滅證或串供之虞，承辦慶富詐貸案檢察官團不排除提出抗告，再提起聲押慶富前執行長簡良鑑。

檢不排除再聲押簡良鑑

不過，慶富案雪球愈滾愈大，國民黨主席吳敦義昨在中常會上表示，本案一開始，民進黨「動機非常邪惡」，一度想要賴給國民黨，但事實證明行政院與前行政院秘書長簡太郎沒事，原來慶富案的起點就在高雄，呼籲檢調主動偵辦；據轉述，吳敦義表示，高雄銀行扮演重要角色，且高雄銀行負責人牽連甚深。