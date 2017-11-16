獵雷艦案 軍方懲處「層級相當高」

2017-11-16

立委提五大轉折疑點

〔記者彭琬馨、呂伊萱、李欣芳／台北報導〕行政院要求國防部就獵雷艦案相關違失提出懲處報告，國防部長馮世寬上週在立院答詢時表示，慶富案懲處報告將於十七日（週五）前提出，民進黨立委王定宇昨透露，軍方要公佈的懲處名單層級「相當高」，但他提醒國防部，懲處事由要寫清楚，到底是誰的決策，讓國家政策陷入風險之中，懲處名單「不能只有督導不周」。

王定宇：懲處事由 不能只有督導不周

行政院官員直言，政院已明確要求國防部提出懲處名單，「很快會有結果」，政院也會「評估」軍方提出的懲處名單是否符合社會期待。

檢視獵雷艦案招標過程，主持招標作業的是時任海軍副司令蒲澤春，蒲澤春目前為國防部主管軍政的上將副部長；簽約後執行專案管制會議的是前後任海軍司令李喜明上將、黃曙光上將，李喜明現為參謀總長，黃曙光為現任海軍司令。

在退役將領部分，針對獵雷艦案，前國防部長高廣圻任職副部長期間，曾在二○一三年六月主持召開准採最有利標案審定會議，會中決定採用「最有利標」的決標原則辦理。前退輔會主委董翔龍在海軍司令任內，曾於二○一三年六月就獵雷艦招標案成立評選委員會事宜，勾選暨排序外聘評委及內部評委名單。慶富公司決標，則由時任海軍司令陳永康核定，將評選會議紀綠及結果函送國防採購室；不過，高、董及陳永康均已退役。

對於軍方即將公布的懲處名單，是否涉及現役將領，王定宇說，軍方要公佈的懲處名單層級「相當高」，他希望國防部公佈懲處名單時，應交代各決策者的政策決定，檢調才能進一步追查。

民進黨立委莊瑞雄、王定宇也召開記者會，針對慶富案提出五大轉折疑點。王定宇指出，除了慶富投標、得標之時，有決策者不斷降低標準，讓慶富能投標、得標外，國防部也在慶富需繳交輸出許可時，違法展延數月，讓慶富能持續得標；而在二○一四年第二次評選會議中，正副召集人都缺席的情況下，依舊堅持開會，質疑時任國防部後次室次長尚永強收到上級指令，臨時趕去開會，才導致慶富得標。

莊瑞雄指出，國防部大幅放寬招標廠商得標標準，「處處只是為了讓慶富達到得標門檻」；王定宇也質疑，讓慶富「鯉魚躍龍門地活起來」具備投標資格，其中有不同主事者在穿針引線。

王定宇點名高廣圻、董翔龍與蒲澤春，要求三人儘速出面說明，到底是依據誰的指令修改原先決策。

海軍司令部政戰主任蔡鴻圖中將昨受訪時僅說明，當時在位的人，現在很多都已經不在位子上，他不了解實情，也不便表達意見；且此案已進入司法調查階段，海軍不宜發言。