不老秘訣 99歲阿嬤做香包養生

2017-11-15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕高齡九十九歲的陳施煌梅阿嬤從小就愛上針線活，經常跟裁縫店要碎布做香包，而且香包「只送不賣」，九十年來送出超過十萬只香包，彰化福興鄉親都暱稱她為「香包阿嬤」！

6歲學縫紉 9歲撿布做香包

陳施煌梅出身彰化鹿港，五歲學穿針、六歲學縫紉，她說，約九歲時因沒錢買布來做女紅，就跑到裁縫店跟店裡的人要裁剪所剩下的碎布，因為碎布都小小的沒辦法縫衣服，只好拿來縫個香包。當她縫好了第一個香包掛在身上時，覺得非常有成就感，就經常拿自己製作的香包送給親友或姊妹淘。

婚後，陳施煌梅生兒育女、操持家事，工作之餘也會親手幫自己的孩子縫香包，順便多做幾個香包送給親戚的孩子，這些香包造型小巧可愛，從南瓜、肉粽到福袋等，而香包內的香料都是她去中藥行親自配製的傳統香料。

只送不賣 90年送逾10萬香包

陳施煌梅的兒子陳國雄表示，母親做針線的手腳很俐落，年輕時一個小時可以做好幾個香包，到了七、八十歲，一天仍可手工縫製十來個香包，十幾年前更開始在社區、鄰里廣送香包，每次都是幾百個、上千個送出去，經子女估算，母親從九歲到現在已送出逾十萬只香包結緣。

不過，她年近百歲，體力和眼力差了，今年初還曾動手做香包，簡單的香包幾分鐘可做一個，雖製作香包的數量已大為減少，不過穿針引線仍難不倒她。

「香包阿嬤」不只愛做香包，也很愛漂亮，除了家有喪事，以及為丈夫守喪二、三年期間沒化妝外，其他的日子都是一起床刷牙洗臉完就上妝，化妝品也隨著時代變遷有所不同，但唯一的堅持就是要用老字號的傳統香粉，每天睡前都抹上香粉來保養，這樣皮膚摸起來「滑溜滑溜」的，睡起來比較香甜。

「香包阿嬤」也天天到美髮店報到，由髮型師來梳理頭髮，阿嬤自認這是受日本教育影響，加上丈夫生前也喜歡看到她穿漂亮出門，讓她養成天天化妝，要出門就要梳妝打扮的生活習慣。

阿嬤：香包送人 結緣傳福

由於香包只送不賣，陳施煌梅笑說：「只要看到大家喜歡我做的香包，就會覺得自己的手藝獲肯定，也希望藉由香包傳遞給大家滿滿的祝福！」