美更新高血壓標準 修至130/80

2017-11-15

〔編譯劉宜庭、記者林惠琴／綜合報導〕美國心臟學會（ＡＨＡ）和美國心臟學院（ＡＣＣ）十三日在加州安那罕舉行年度學術會議，宣布更新美國血壓防治指引，降低高血壓門檻為一三○／八○毫米汞柱（收縮壓一三○毫米汞柱、舒張壓八○毫米汞柱），正常血壓的定義則維持一二○／八○毫米汞柱以下。

美近半成人 成高血壓患者

美國成年人口原有三分之一（三十二％）罹患高血壓，在新的標準下，高血壓患者將大增約三千一百萬人，變成近半數的四十六％，其中又以四十歲至五十歲為最大宗，估計四十五歲以下男性高血壓人口將增加兩倍、女性則增加一倍。

美國自二○○三年公布血壓防治更新指引以來，高血壓的定義便是一四○／九○毫米汞柱。而一九九三年以來，全球定義高血壓的界線為收縮壓一四○毫米汞柱，但近年來多項研究發現，即便血壓數值低於臨界值，仍有許多患者出現高血壓的併發症。為此，加拿大和澳洲已降低高血壓門檻，歐洲現仍維持收縮壓一四○毫米汞柱的標準，預計明年度也將更新血壓防治指引。

黃燈訊號 不代表必須服藥

新版美國血壓防治指引的主要執筆人惠爾頓（Paul Whelton）指出，一旦血壓升高至一三○／八○毫米汞柱，「引發心血管併發症的風險已比血壓正常者高出一倍」，但在新的標準下被診斷為高血壓，未必代表必須服藥，「這是黃燈訊號，提醒你必須採取行動降低血壓」。

依美標準 我將增百萬患者

台灣高血壓學會理事長王宗道表示，目前國內仍維持與歐洲、世界衛生組織（ＷＨＯ）一致的標準，普遍認定一四○／九○毫米汞柱以上為高血壓。不過，若罹患腦中風正在服用抗血栓藥物、糖尿病、心血管疾病、慢性腎臟病合併蛋白尿，血壓控制應該要低於一三○／八○毫米汞柱，其中心血管疾病、慢性腎臟病合併蛋白尿，甚至更會要求收縮壓要降到一二○毫米汞柱。

目前估計我國高血壓患者約四百三十萬人，若比照美國新標準，可能會再增加三十％左右、約一百二十萬至一百五十萬人。王宗道認為，雖全面下修是更積極的態度，卻也可能引發民眾恐慌，可能暫時維持現狀。

有高血壓 國人約1/3不自知

但王宗道也強調，國人多半沒有量血壓的習慣，粗估約三分之一高血壓患者不自知，提醒要定期量血壓，若是血壓值維持在一三○／八○毫米汞柱以上，就要注意飲食多纖維、少鹽，並避免喝酒、抽菸，注意體重控制與保持運動習慣，若三至六個月後仍不見好轉，則要進一步就醫用藥控制。