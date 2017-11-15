軍退新制》軍方60加2版本 年改會不買單

2017-11-15

記者李欣芳／特稿

年金改革最後一塊拼圖、幾經波折的軍人年改草案終於公布，其中一大亮點是參考美軍打造台灣軍人的全新退撫制度，總統府年改會就改革方案與國防部、退輔會三方磨合長達一年多，軍方全面爭取軍人月退地板達四萬元以上、「六十加二」的所得替代率方案未能如願，過程中可看出主導軍人年改的副總統陳建仁、年改會副召集人林萬億兩人的意志。

這個改良式軍人退撫新制，之所以轉向參照美軍退撫制度，關鍵轉折在今年立法院上會期國防部爭取軍人年改與公教年改方案脫鉤、延後處理之後，陳建仁與林萬億決定採納美軍退撫制度，設計一套適合我國的新制；另一項重要原因，則是國防部委外設計比照公教人員所提出的改革方案，始終未能讓年改會滿意。

台灣面臨中國的軍事威脅，為鼓勵國人從軍報效國家，軍人的退休所得替代率自然應較公教人員優渥，這也是陳建仁與林萬億一開始即屬意參照美軍退撫制度的主因，但這個改良式的退撫新制，仍與美軍的恩給制，由政府編列軍人退休俸預算有所不同，軍人年改新制仍採提撥制，比照公教人員，一樣要繳保費，但其退撫則仿效美軍，俸率是五十％起跳，最高可達百分之百。

國防部曾私下積極爭取更高的所得替代率，提出「六十加二」方案，即俸率六十％起跳，軍人每多留一年加二％，但有一位也來自軍方的高層官員堅決反對，認為比照美軍五十％起跳的俸率已很優渥，加上年改會也持保留態度，此案最後胎死腹中。

退輔會主委李翔宙多次公開爭取軍人月退樓地板達四萬元以上，而國防部最初提報委外設計的年改甲乙兩案，不但爭取軍人比公教人員較高的所得替代率，更爭取十八％優存利率延後退場，同樣都被年改會打回票。以月退樓地板為例，年改會不採納軍方版本的理由很簡單，軍公教該採一致標準，沒理由不一樣。

軍退新制#1林萬億#

李翔宙