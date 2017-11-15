軍退新制》將領年改幅度 較高階公教溫和

2017-11-15

〔記者曾韋禎、李欣芳／台北報導〕國防部昨公告軍人年改草案，將按現行的法定給付給予已退中、少將最低待遇；但對於平均月領逾十九萬元的上將屬特任官，年改會副召集人林萬億坦言，不是年改會能處理的，退役上將的退撫制度，將由總統府另行公布。

上將退撫由總統府公布

他指出，有六十八位退役中將不受新制影響，至於月退減少的金額與影響人數，一萬元以下有六十八人、一至二萬元為八十三人、二至三萬元為一八四人、三至四萬元為一一八人；另有三二四位退役少將不受影響、一萬元以下有二八○人、一至二萬元為四二七人、二至三萬元為七三二人、三至四萬元為二七一人。

鑑於有些將官早年因配合國軍政策而提早退役，以致年資較短；草案規劃中將八萬三五八五元、少將七萬五五五○元的法定給付，現領低於此數者均予補足。

據年改會的統計資料，退役一級上將共六人，平均月領二十一萬四三一○元；二級上將五十八人，平均月領十九萬○五○○元。中將五二一人，平均十一萬二五八四元；少將二○三四人，平均十萬一一七四元。

已退中將改革後的月退俸約為八到十萬元間，已退少將則為七到九萬元間。相較於部長級「退職酬勞金」將從近十三萬元降至七萬六二○○元，高階公教人員也將降至六萬三六九○元；同等位階的上將、中少將調降的幅度並不劇烈。

由於滿廿年後，每年增俸率為二．五％，以四十年一百％為上限；且少將、中將的除役年齡約為五十八、六十三歲，等於已退將領多有九十％以上的俸率。

軍退新制#1林萬億#

將領年改