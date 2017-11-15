軍退新制》18趴立即歸零 差額分10年調降

2017-11-15

〔記者涂鉅旻／台北報導〕為避免軍人年金在二○二○年破產，國防部昨公布軍人退撫新制草案，草案中規定，新制上路後，領取月退俸者的十八％優存利率立即「歸零」，並退還本金，月退俸重新依退撫新制俸率計算；若原月退俸高於新制月退俸，差額分十年平均調降。相較於公教人員十八％優存兩年後歸零，軍人十八％優存的處理方式與過程緩和許多。

12％提撥費率逐年調至18％

國防部指出，軍人退撫新制施行後，十八％優存所省下的預算，平均每年可為國庫省下八十億元，這些結餘款將挹注於軍人退撫基金運用。

舉例來說，若一名退役軍人原月退所得為五萬元，新制推動後月所得降為四萬元，新制上路後第一年，可領取四萬九千元，逐年遞減一千元，直至所得降至四萬元止。國防部強調，由於軍人起支俸率自四十％提升至五十％，年增給付率自二％提升至二．五％，仍可保障退役軍人權益。

至於享有十八％、選擇一次領取退俸者，假如新制上路後，含優存利息在內的退除所得，仍低於三二一六○元「樓地板」，則可續享十八％優存，避免生計受影響；如新制上路後，月所得高於「樓地板」者，明年七月至一○九年底，優存利息將降至十二％，往後每二年降低二％，直至一一四年降至六％止。

另為解決提撥不足問題，國軍官兵退撫新制提撥費率，將自十二％逐步調升至十八％，二等兵至中將每月提撥金額，將增加三百九十六元至二千二百卅二元不等，現行分擔比率仍維持政府六十五％、個人卅五％。國軍、退輔會皆表示，未來將持續精進退除役官兵就學、就業等配套措施，以及就學職訓、就業輔導方案。

軍退新制#18趴#

國防部