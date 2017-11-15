一例一休成本增 84％企業挺修法

2017-11-15

yes123︰54％勞工支持修法

61％企業人事成本增8％

〔記者李雅雯／台北報導〕yes123求職網昨發表「勞資一例一休與職場冷感症調查」，結果顯示，一例一休上路十個月來，六成一企業人事成本「比起實施前有增加」，且每月增幅為八．一％，其中四十二．六％有計畫「調高」產品或服務的價格。對於政院啟動修法，高達八十三．七％的企業表示支持；勞工看法較分歧，但也有逾半的五十四．三％支持修法。

根據調查，自去年十二月二十三日「一例一休」實施後，僅十七．六％勞工覺得「有助於」解決「職場加班文化」的狀況；反之，認為「無助於」解決問題的比例卻高達八十二．四％。

此外，「一例一休」引發的「排班休假」困擾問題，合計五十．七％「曾經遇過」，其中三十九．九％屬於「與主管同事沒有因此起爭執」，十．八％屬於「與主管同事有因此起爭執」，這當中又有三十七．五％選擇妥協，也就是「有犧牲」原本的休假安排。

對於目前「一例一休」規定，高達八十三．七％的企業「支持」修法，只有十六．三％的企業「不支持」；對於五大修法方向，企業最關切的前三項依序是「放寬七休一，例假日可挪移」（八十．五％）、「休息日出勤工時與工資，核實計算」（六十五．九％）、「每月加班時數上限提高」（六十一％）。

另根據調查，有高達八十五．五％的上班族透露，進入職場後「曾經出現過」對「工作失去熱情」情況；再以全國受僱就業者八九○．六萬人推估，曾經「罹患」過「職場冷感症」的，恐怕上看七六四萬人。

調查是於十月二十六日至十一月六日，以網路問卷進行抽樣調查，調查二十歲（含）以上、已畢或役畢，且目前在職的編制內人員，會員有效問卷共一三三二份，信心水準為九十五％，誤差值為正負二．六九％。至於企業部分，有效問卷共八八二份，信心水準為九十五％，誤差值為正負三．三％。