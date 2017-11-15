養新創獨角獸 國發會提2鬆綁

2017-11-15

鬆綁OBU規定 邀3部會檢討行業別分類 增上市櫃彈性

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣鼓勵創新創業多年，但全球「獨角獸」企業（估值超過十億美元的新創公司）仍未見台灣團隊。國發會昨在行政院「加速投資台灣專案會議」報告，除提出國發基金擬調整與國際創投合作投資台灣早期新創比例、放寬新創事業申請外籍學生實習名額與規定、公部門帶頭挺新創等政策方向外，主委陳美伶也提出兩大建議，包括鬆綁創業家海外帳戶（ＯＢＵ）規定，及因應新行業出現，希望經濟部、金管會、主計總處檢討現行行業別分類。

陳美伶表示，關於鬆綁ＯＢＵ帳戶，金管會主委顧立雄已允諾將帶回去研究；最大關鍵還是在於主計總處行業標準分類行之多年，目前金管會上市櫃公司分類及經濟部公司登記、商業登記，都是依主計總處分類而來，有不少新創業者反映，許多新行業被「硬塞」至既有分類中，除影響法規適用外，也阻礙其上市櫃彈性。

陳美伶說，國發會將邀集三大部會檢討現行行業別分類、調整國內上市櫃相關規定，包括增列電子商務（或網路產業）類別、放寬獲利相關規定。

國發會在報告中也檢討現行台灣新創政策為何無法扶植出一家獨角獸企業，原因除了市場外，還有資金、人才及法規等問題。

其中，在資金面上，除利用產創條例天使投資人租稅優惠，鼓勵民間企業家成為天使投資人外，現行國發基金與國際創投合作投資台灣早期新創的規定也會調整，有新創業者建議取消投資台灣新創規定，或是降低比例，但都在評估中。

陳美伶指出，目前全球獨角獸企業約二一四家，美國就有一○八家，中國有五十五家，連新加坡都有兩家，台灣雖然市場小，但並不是沒有人才，沒有道理培植不出一家獨角獸；為此，國發基金考慮放寬與國際創投合作規定，目的就是要先把國際創投吸引進來，能被國際創投看到，才有機會培養出一家獨角獸企業。