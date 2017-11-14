媽媽聲聲喚 車禍癱瘓少年 奇蹟甦醒

2017-11-14

母辭去工作 每天帶兒子復健

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣鳳林鎮十八歲少年徐恩溢，去年十一月因重大車禍重創腦部而癱瘓臥床，眼雖能睜開卻不認得人。徐媽媽辭去工作，每天為兒子把屎把尿、餵食照顧，每天帶他去醫院復健不曾中斷，經幾次手術治療後，最近少年逐漸甦醒、終於能輕聲說出「愛媽媽」，讓媽媽林愛崙感動直呼「是奇蹟、做夢都沒想到兒子能恢復」！

原在剝皮辣椒工廠上班的媽媽林愛崙，和擔任鐵工的徐爸爸撫養三個孩子，但兒子去年底車禍後顱內出血、瞳孔放大，昏迷指數只有三，今年二月出院還是全癱，媽媽只得辭職回家照顧兒子，少一份薪水、加上醫藥費負擔，家中一度欠債三十多萬元。

林愛崙最掛心的還是兒子，他能睜眼卻眼神迷惘，叫名字全無反應，吃飯便溺都需打理，幾乎是植物人狀態。身上插鼻胃管癱床，只有餵食才會坐起來，吞嚥能力很差，一頓飯就要餵一個半小時。

為喚醒愛兒，一年來，徐媽媽每天不斷和兒子說話：「吃飯囉」、「洗澡吧」、「愛媽媽嗎？」每天帶兒子去復健。

家中經濟陷困境 警募款協助

更難熬的是，徐爸爸年初感染恙蟲病引發敗血症，被送到加護病房。徐媽媽感慨說，她差點撐不下去，一度曾絕望想不開，但「為了兒子，我沒有倒下的權利」！

五月，花蓮鳳林警察分局、警友會、西瓜產銷班等募款三十多萬元，讓陷入愁雲慘霧的一家人看見曙光，少年終於能接受自費的腦部積水引流術、幹細胞治療等四次手術。

經四度手術 終能說出愛媽媽

手術後兩個月，恩溢終於好轉，一個多月前某一天，徐媽媽照常噓寒問暖、問：「有沒有愛媽媽？」突然獲得兒子氣音回應「愛」，讓她眼淚奪眶而出！

身高一八○公分的徐恩溢，原就讀花蓮高工，陽光帥氣，會拿吉他自彈自唱，組隊參加花蓮縣龍舟競賽還打破大會紀錄。而現在，恩溢右手開始可以拿湯匙吃飯、拿杯子喝牛奶，問他：「想不想回學校念書？」他也會點頭說「想」。

兒子終於可抱住媽媽說「愛妳」，林愛崙感嘆：「這是遲到的母親節禮物！」最希望是兒子活得更健康，就是身為母親最大的願望。