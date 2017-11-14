日韓留菇腳 中國菇濕軟有異味

2017-11-14

〔記者黃以敬、林惠琴／台北報導〕有不肖貿易商假借第三國產品名義，以台灣未開放的中國香菇矇混進口騙取價差，農委會農業試驗所提醒，有些中國香菇可能因培育、烘焙方式而有化學成分殘留，恐危害健康，提醒消費者購買乾香菇時，可從外觀、香氣分辨國產與進口香菇，以免受騙。

根據農試所提供的辨識方法，中國香菇包含裂紋花菇、無裂紋光面菇、壓縮扁香菇與香菇絲等四種，菇傘表面呈淺褐色、褐色或深褐色，菌褶色澤較深呈黃褐色至淺褐色，且菇腳均有修剪，所留菇腳很短。此外，菇體香氣淡或有異味，常因保存不良受潮之故，菇體也較濕軟，其中，壓縮扁香菇與香菇絲在中國較常見。

農試所助理研究員呂昀陞表示，中國有些地方培育香菇採粗放方式，進行生料栽培，無滅菌程序，而是添加藥劑克制雜菌，且北方溫度低、濕度低，需要額外加入抗脫水劑，可能造成相關化學物質殘留，有的利用煤炭烘菇，也會導致二氧化硫殘留，恐有危害健康風險。

至於台灣，呂昀陞指出，天氣適宜栽種香菇，產出香菇質地好，加上滅菌技術、烘焙技術佳，品質、香氣較優，但近年受到氣候變遷影響，導致香菇減產，今年較去年量減約四分之一，現正研究設施輔助生產，例如利用水簾設備為菇舍帶來水氣，有利降溫、增加濕度，同時嘗試研發新品種，加入耐高溫與耐低溫性狀，現仍在試驗中。

乾香菇具有獨特香氣，一直為國人所喜愛，但國產數量不符需求，仍須由國外輸入，只是尚未開放中國香菇輸入，農委會將持續配合相關單位加強查緝。