國產菇減產價揚 市售25％多是中國貨

2017-11-14

〔記者吳欣恬／台北報導〕國內香菇因為氣候變遷等因素而逐年減產，相對造成價格上揚而引發中國香菇走私假冒問題惡化；菇農估算，國內乾香菇消費量每年約五千至四千多公噸，估計約四分之一來自國外，尤其是中國，不僅台灣香菇遭假冒而商譽、市場受衝擊，國人消費權益更是受損。

菇類發展協會理事長陳宗明說，以前產量高峰期，全國每年可產六萬公噸新鮮香菇，但逐年減到目前僅約四萬五千公噸，主因極端氣候、菌種老化及木屑品質不佳等。

台中新社菇農侯文亮說，前兩、三個月，氣溫過高，香菇收成就銳減。業者將香菇菌種混合木屑製成太空包，再賣給菇農，但市面好的相思木木屑越來越少，可能是帶鹽分的漂流木或廢棄板模製作，都影響香菇生長。

量少就帶動價漲，近年新鮮香菇每公斤一百至一百廿元，乾香菇產地價則漲到一千兩百至一千六百五十元，零售價甚至可達兩千至兩千八百元。

每年香菇八成會製成較耐放的乾香菇，而十斤鮮菇只能製成一斤乾香菇，因此每年只能產約三千六百公噸。但國內乾香菇消費量高達五千至四千多公噸，有約一千公噸差距，就多是來自國外，尤其是中國。

中國貨從第三地轉運來台

侯文亮說，新鮮香菇不易存放，因此多是國產。但像花菇，是乾冷氣候造成表皮乾裂，但台灣潮濕不易出現，來自日韓則量少價高，所以市售花菇九成以上是來自中國。

除了走私須查，中國香菇還從第三地變相轉運入台。據世貿協議，台灣每年固定進口兩百八十八公噸香菇，中國香菇不能進口台灣，但會透過第三地轉運，從早期的香港、日本、韓國，到現在的越南。

陳宗明指出，中國香菇產地價每公斤僅約四百元，因越南很少產菇且零關稅，轉運進台灣，成本七百卻可零售賣一千元以上。例如去年越南香菇進口一百八十二公噸，九成以上都來自中國，估算就是五、六千萬的利潤。

協會表示，曾透過政府和民間管道跟各國政府溝通防止中國香菇轉運，但越南是共產國家，溝通遇瓶頸。協會已持續向農委會和外交單位請求協助，預計下個月將再派員前往越南採樣蒐證，希望能找出防止中國香菇變相轉運方法。