自由行旅客夾帶、郵寄 中國香菇走私化整為零

〔記者黃以敬、吳欣恬／台北報導〕冬補漸入旺季、年關將近，中國香菇夾帶走私也進入高峰；財政部關務署統計，今年到十月查獲兩百一十件香菇走私案，已超過前兩年的單年總數，業者「化整為零」找自由行中客夾帶私貨的花招更是增多，逼得關務署在機場、港口豎立公告，點名警告「旅客轉售大陸香菇或受酬帶貨圖利，將併科罰金三萬元罰鍰」。
混充台灣菇 暴利3到4倍
台灣菇類發展協會直言，中國香菇產地價每公斤僅約四百、五百元，但台灣乾香菇這兩年產地價漲達一千兩百至一千六百元，零售價甚至可達兩千至兩千八百元。因此中國香菇走私混充台灣菇，謀取三至四倍價差暴利的惡風越見猖獗，管道主要有第三地轉運、小三通旅客夾帶入關及走私。
關務署也指出，近年中客自由行增多，更有不肖業者會「化整為零」託旅客帶香菇走私入境，郵寄方式也在增加。
菇協理事長曾親自臥底調查
「郵寄或旅客攜帶進入台灣本島之少量自用大陸地區物品限量表」規定，每人攜帶香菇不得超過一公斤。但關務署查緝就曾發現，有旅客一次竟夾帶十八公斤香菇要從桃機闖關。
台灣菇類發展協會理事侯文亮，甚至曾親自「臥底」調查。他指出，中國業者從廈門交付香菇時，支付給帶貨旅客僅四百元台幣或一百元人民幣，從小三通經金馬或直飛機場等管道入境，國內機場和港口都有當地聯絡人，一通電話就會來取貨，因錢已先交付，因此沒有交易證據，政府要查緝很困難，只能找到業者集中存放香菇的倉庫，才能開罰。
違規超帶 可處3萬元罰鍰
關務署統計，最多曾一年查獲六十多公噸走私香菇 ，前年加強跨部會查緝，查獲量一度降到十三公噸，但這兩年又有死灰復燃狀況，去年就查獲廿多公噸，今年一到十月查獲兩百多件則已超過去年總件數。年關將近，關務署更已提高警覺防範，更在機場及港口豎立公告， 警告「旅客不要夾帶大陸香菇」。
但侯文亮直言，數量最龐大的還是貨櫃夾帶走私，成功一次都是好幾公噸，所以協會希望海關能全面以Ｘ光查驗，取代人力隨機開櫃抽驗，才能更有效率地防範。
香菇協會估算，國內乾香菇估有五分之一至四分之一、上千公噸是來自國外，尤其是中國，假冒台灣香菇衝擊產品形象，也對消費者造成消費及食安問題，政府不能視而不見。
農委會官員表示，香菇屬管制的中國農產品，依法不能輸台，但確實常見非法入台混充台灣菇，查出後就會退運或銷毀，目前就是積極加強查緝，也希望更提升國內香菇品質，拉開和中國菇差距，將透過包裝標示，協助消費者判別。