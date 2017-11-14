台南宮古座戲院 日產淪黨產

2017-11-14

〔記者陳鈺馥／台南報導〕日治時期媲美東京歌舞伎座的台南宮古座戲院，該日產二戰後原應歸屬國產，卻被國民黨劫收為黨產，淪為中影公司名下延平戲院，最後慘遭拆除改建；學者昨呼籲，黨營事業不當接收的日產，國家都應追討回來。

學者：不當接收日產 都應追討

黨產會昨在成功大學舉辦「轉型正義與民主鞏固」學術研討會，高雄應用科技大學通識教育中心助理教授李孝悌指出，台南的延平戲院及中華日報，都是黨營事業在府城不當取得的日產。

李孝悌表示，行政院當年頒布的「收復區敵偽產業處理辦法」規定，「產業原為日僑所有者，其產權均歸中央政府所有」，行政長官公署接收宮古座後，再撥用給國民黨經營，變成中影公司登記所有，一九七九年原建物被拆，改建為延平商業大樓。

李孝悌指出，長官公署只是撥用「經營權」，國民黨卻取得土地及建築物所有權，甚至還拆除建物轉售，「這非常荒謬。」他舉例，試想交通部委託遠通電收經營國道收費，最後高速公路卻變成民間公司所有，這在法律上絕對不行，但是以前國民黨就是這樣做。

台灣歷史博物館副館長謝仕淵近期也針對延平戲院進行田野調查，並發表調查結果。他發現，國民黨曾在延平戲院設中南部辦事處，監控中南部的電影傳播事業。

在黨媒中華日報方面，李孝悌指出，據「收復區敵偽產業處理辦法」規定，「文化事業由省市政府接收」，原為「株式會社台灣新報社」的台南車站前建物，戰後被省府「轉帳」給予中華日報，之後又被國民黨拆除改建成國賓大樓轉售。

黨產會主委林峯正受訪表示，黨產會會處理現階段的案件，再慢慢透過證據、史料蒐集，下一階段才會處理中華日報等周邊的案件。