蔡正元羈押期滿 北檢聲請具保停押

2017-11-14

改境管以利後續查案

〔記者錢利忠／台北報導〕中影前董事長蔡正元被控侵占中影減資款三．七億元，涉犯業務侵占、背信罪，台北地檢署考量全案牽涉金流複雜的國民黨三中黨產交易，且先前透過司法互助請求香港等地清查蔡正元海外帳戶也沒進展，昨趕在四個月押期屆滿前，向台北地院聲請將蔡具保停押，並改以限制出境、出海及住居等替代方式確保後續案件調查；北院預定今日上午十時十五分開庭。

北院今天上午開庭

檢方調查，國民黨與蔡正元之間疑有密約，蔡曾單方簽署合作意向書，內容提及若促成中影股權交易，須「回饋」國民黨高層五億元；檢方據此懷疑，蔡正元於九十五年七月十四日，以中影董事長身分召開股東臨時會，決議現金減資退還股本五億八二八三萬餘元，並信託給旗下阿波羅公司的舉動另有內情。

檢方並查出，蔡涉嫌侵占的三．七億多元，部分已流向香港，且多以現金提款、存款等方式製造金流斷點，不排除海外款項落入未曝光的黨高層口袋；此外，檢察事務官勾稽蔡正元家族名下各帳戶明細，發現由蔡擔任董事長的領航基金會也疑遭蔡挪用上千萬元，不法款項疑同樣流向香港。

檢方雖透過司法互助管道，請求香港的銀行提供帳戶明細，但對方堅持須蔡本人臨櫃申請，查案陷入瓶頸；考量本案僅扣得阿波羅公司九十六、九十七年度帳冊，尚無法拼湊蔡侵占中影減資款及還原三中案金流全貌，又受限於刑事訴訟法規定，偵查期間羈押被告不得超過四個月，只能在本月十八日押期屆滿前放人。

蔡正元多次被提訊，均否認侵占減資款，指莊婉均擔任中影副董事長四個月任內，利用代他保管中影大、小章之便，掏空七．五億元，因他及阿波羅是中影交易案連帶保證人，基於道義才代位清償，並認為該筆款項不算減資款。

檢方查出，九十六年七月十七日，蔡正元擅自代表阿波羅與自己簽信託契約，兩天後便將阿波羅代保管五．八億元減資款中的四．三億多元信託給自己，還於同年八月二十日另簽補充協議，將該約第二條所定「受託期間所受領之減資款」，改為「所受領之減資款用於代償莊婉均掏空款七億五千餘萬元後所得之債權」，試圖拿莊案當擋箭牌。