涉採購弊案》8年前桃機大當機接手救援 施明德趁機撈錢

2017-11-14

〔記者錢利忠、王冠仁、曾韋禎／台北報導〕內政部資訊中心主任施明德擔任移民署資訊組組長期間，涉嫌收賄再洩漏標案資訊供圍標或綁標；檢廉發現，二○○九年桃機發生大當機後，移民署一度被監察院糾正，具有資訊專才的施明德恰巧由台北市政府轉任移民署資訊組長，當時移民署急欲「補破網」，施因此獲高層信任出任救援手，想不到卻欺上瞞下，趁機撈錢。

二○○九年一月三日，桃園機場第二航廈資料庫系統發生故障，海關為了正常作業，暫時將查驗系統切換至第一航廈；但兩天後的一月五日，第一航廈資料庫系統也出狀況，使得機場護照查驗被迫改以離線人工方式進行。該次資料連線系統出包事件，嚴重影響桃園、松山、台中、高雄等地機場，以及金門水頭碼頭、馬祖福澳港碼頭的作業，監察院還曾糾正移民署。

檢廉調查，施明德轉調移民署擔任資訊組組長後，一度成為時任移民署長謝立功旗下資訊大將，專責「電腦設備暨相關軟體維護案」等多項金額破億元的設備建置採購、系統更新維護標案。

檢廉也發現，施當時主導承辦的標案，多數由凌網科技及大同公司得標，有關機場入出境資訊系統、中國客線上申請來台等標案，金額動輒達上億元，究竟相關廠商有無涉行賄等不法？檢廉仍須釐清。

另外，針對內政部資訊中心昨遭搜索，內政部移民署表示，此為調查移民署二○○九年至二○一七年間的資訊採購案件，不涉及內政部資訊中心採購作業。內政部則表示，期待司法機關能毋枉毋縱，釐清案情。