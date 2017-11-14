移民署前資訊組長涉採購弊案》 立委直呼離譜 斥國安不設防

2017-11-14

〔記者曾韋禎／台北報導〕內政部移民署入出境系統昨傳出採購弊案，前資訊組長施明德涉嫌收受廠商賄賂，洩漏標案資訊供圍標及綁標。民進黨立委昨驚呼「離譜」，表示若行賄、得標廠商涉及中資，等於「整體國安不設防」。

促查有無情資外洩

民進黨立委陳其邁痛斥，怎會任由一位資訊組長持續壟斷如此重大的標案？還像拍賣一樣四處兜售，接受十餘家廠商的賄賂？最重要的是，要是得標廠商涉及中資，等於台灣的國境完全不設防；況且入出境資料還有許多是高度機密的，涉及哪些重要國內、外通緝犯受到管制。他認為全案很離譜，呼籲行政院資通安全處必須參與清查，因為這已是系統性風險了。

民進黨立委賴瑞隆表示，這非常嚴重，不是一般的圖利、貪瀆案件，要是行賄廠商的目的不單為了營利，而是背後有中資或犯罪集團，形同國境直接遭到突破。

賴瑞隆認為，除了檢、調、廉政署，國安機關也要立即啟動，了解有無重要情資外洩，或是系統有無暗藏漏洞。

民進黨立委莊瑞雄提醒，弊案期間剛好與移民署建置自動通關系統重疊，該系統只要辨識臉部或查驗指紋，就能快速通關，無須人工查驗。他反問，要是犯罪集團藉由行賄取得標案，得以進一步透過木馬程式遙控系統，是否就能縱放要犯自由出、入境？是否也能藉此遮蔽掉受管制的國際恐怖份子？即便是一般民眾出、入境個資遭到掌握，也相當危險，相關單位應該徹查。