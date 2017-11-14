移民署前資訊組長涉採購弊案》質疑施明德操守 兩任署長曾試探

2017-11-14

〔記者錢利忠、王冠仁／台北報導〕檢廉追查發現，早在謝立功擔任移民署長時代，每當移民署公告招標有關入出境資訊系統建置及設備更新等標案時，移民署長辦公室、行政院、內政部等機關就會收到檢舉函，指施明德（圖取自臉書移民署粉絲團）所承辦的相關標案涉及圍標與綁標，調查官出身的前後任移民署長謝立功、莫天虎都曾質疑過施的操守，一度指派下屬找人扮成廠商，設局行賄以試探施，諜對諜的程度更勝八點檔劇情。

找人扮廠商 施疑有警覺未上當

據了解，檢廉兩年多前接獲相關情資後，開始對施明德展開偵監，監聽過程中意外發現兩任移民署長設局測試施是否會收賄，但施疑似察覺有異，並未上當。

施明德主導的七件可疑標案，均採最有利標，移民署當時還透過公共工程委員會的名單，挑選該領域的專家及學者擔任標案評委；檢方昨一併以證人身分約談相關評委，比對疑點。

移民署昨指出，資訊組負責的業務，主要是入出境相關應用系統的規劃、執行、推動及管理等，其內容包括國人入出境時常使用的自動通關系統、人臉生物辨識與指紋建檔系統等。據了解，施任內經手不少金額頗高的採購案，以移民署一○三年度預算書為例，該年度用於資訊軟硬體設備的歲出預算就高達一億五千萬元。

施經手不少金額頗高的採購案

曾與施明德共事的移民署官員指出，已婚的施明德看來相當老實，平日行事謹慎，很少參加飲宴應酬，工作表現也正常，「實在看不出來是一個會收賄的人！」

一名移民署官員指出，若施經手的採購案出問題，我國國境恐出現安全漏洞，因移民署的業務是掌管國境第一線，若入出境查驗系統或人臉生物辨識系統出現辨識功能不足、橫向系統聯繫缺失，有心人就有可能靠著變裝順利闖關入出境，不可不慎。