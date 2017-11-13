北市教育局徹查 救國團3學習中心未立案

2017-11-13

永春中心 沒有申報建物安檢

〔記者陳鈺馥／台北報導〕救國團召集人白秀雄日前揭露，救國團全台六十八家終身學習中心，有十三家未立案、六家公安不合格，經台北市政府近期清查，救國團在台北市有劍潭、永春、北投終身學習中心三家未立案，其中永春終身學習中心更未有建築物公安檢查申報紀錄。

對此，救國團秘書處視察兼發言人陳家秀表示，有關終身學習中心相關問題，會做整體盤點與檢討。

救國團在台北市設有十一家終身學習中心，北市教育局逐一查證比對，統計有八間終身學習中心的地址，分別設了十五家補習班，其中十三家以「中國青年救國團」名義申請設立，兩間以「中國青年服務事業文教基金會」名義設立。

合法立案 掩護非法擴大經營

經清查，救國團館前終身學習中心雖以「中國青年服務事業文教基金會附設勵志語文技藝補習班」名義立案，但立案地址僅六樓，其他沒立案樓層卻也開設教室，出現了「合法立案掩護非法擴大經營」現象，印證白秀雄日前指控。

北市教育局也發現，位於劍潭青年活動中心志清大樓內的劍潭終身學習中心、忠孝東路五段上的永春終身學習中心，以及捷運北投會館大樓內的北投終身學習中心，皆是無立案短期補習班。

未立案也無證號 竟對外招生

據北市教育局查訪結果，劍潭終身學習中心沒立案，也無短期補習班立案證號，大樓招牌竟懸掛「中華大學推廣教育中心」，救國團備有與學校合作的合約，現場有教室，有學員在上課；永春終身學習中心設有五間教室，其中三間借給救國團信義區團委會。

民進黨立委吳思瑤痛斥，救國團要對外招生就應先立案，更不該享有特權，還能與北投捷運會館合作推出折扣，台北捷運公司應馬上中止與地下補習班的合作行為；立委賴瑞隆也批評，未立案就是非法營業，要賺錢之前也要先合法立案，更應改善公安問題，不然學員權益毫無保障。